OTSEBLOGI ja -VIDEO | SEB pank sai rahapesukahtluste eest kaela suured trahvid nii Rootsis kui ka Eestis. Inspektsioon selgitab, mis uurimisega välja tuli

"Kui SEB jätkaks hetkel kehtivate lahenditega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, mille sisu on eelkõige seotud puudustega hoolsusmeetmete kohaldamisel nii ärisuhte loomisel kui ka ärisuhte seirel, tähendaks see suurenenud tõenäosust, et teda võidakse ära kasutada rahapesu ja terrorismi rahastamiseks. Seetõttu ei ole võimalik olemasolevale olukorrale üldse reageerimata jätta," seisab Finantsinspektsiooni juhatuse otsuses.

SEB Pangale tehtud ettekirjutus ja trahviotsus panga kliente ei mõjuta ja pank jätkab Eestis tavapäraselt oma klientide teenindamist. SEB Panga juhatus ja tema töötajad näitasid Finantsinspektsiooni menetluste käigus üles koostöövalmidust ja soovi tuvastatud puudused kõrvaldada.

Finantsinspektsioon tegi SEB Pankga rahapesu tõkestamist hinnates tihedat koostööd Rootsi ja Leedu finantsjärelevalveasutustega, kuigi järelevalvemenetlusi teostati igas riigis eraldi. Rootsi finantsinspektsioon uuris Rootsi emapanga Skandinaviska Enskilda Banken AB rahapesu riskide juhtimist Balti riikides toimunud tehingute puhul ja ka seda, kas neid nõudeid järgiti Rootsis tehtud tehingute puhul. Samal ajal uurisid Eesti ja Leedu finantsjärelevalveasutused, kas Rootsi panga tütarettevõtetes Eestis ja Leedus järgiti kohalikke rahapesu vastu võitlemise nõudeid.

SEB kommentaar

Auditis ei leidnud tuvastamist, et SEB-d oleks süsteemselt kasutatud ära rahapesuks või terrorismi rahastamiseks, küll tuleb pangal kõrvaldada puudujääke kliendiandmete kogumises ja ärisuhete seires, teatas SEB kommentaariks FI otsusele



”SEB on teinud ja teeb kõik endast oleneva, et vältida enda ära kasutamist kuritegelikel eesmärkidel ja meie konservatiivne strateegia on viidud tõhusalt ka panga protsessidesse ning süsteemidesse. SEB-l on järelevalveasutustega pidev ja väga hea koostöö ning see on loomulik osa panga tööst. Järelevalvealased auditid on aidanud meil täiendavalt arendada meie protsesse, kuidas tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist,” märkis SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.



Lõppenud audit kinnitas, et SEB-l on mitteresidentide teenindamisel selgepiiriline äristrateegia ning madal riskiisu, mis kajastub ka väikestes tegevusmahtudes. Samuti seda, et SEB-l on olemas kontrollid ja süsteemid valitud konservatiivse äristrateegia elluviimiseks. Lõppenud auditis pööras Finantsinspektsioon tähelepanu, et klientide ja tegelike kasusaajate andmetes esineb vigu alates tähevigadest kuni vastuolulise infoni klientide poolt deklareeritud residentsuse kohta. Järelevalve hinnangul tuleks andmekvaliteeti parandada, kuna see võib ohustada õigeaegset reageerimist riskidele. Lisaks tuvastas lõppenud audit puudusi ärisuhte seires.



”Kinnitame, et kliendiandmete kvaliteedi ja seireprotsesside täiustamine on SEB üks eelisarendatud valdkondi, kuhu investeerime igal aastal kasvavas tempos. SEB-l on sarnaselt järelevalvega nulltolerants puudujääkide osas mis kasvõi teoreetiliselt võivad suurendada riski, et panka kasutatakse ära kuritegelikel eesmärkidel. Kõrvaldame meile ette heidetud puudujäägid kuue kuu jooksul ja kavatseme jätkuvalt olla kõrgema riskiga kliendigruppide teenindamisel üks konservatiivsemaid panku Eestis,“ lisas Allan Parik.