OTSEBLOGI | Prokurör Feldmanis peab avakõne Tallinna Sadama korruptsiooniistungil

Eile alanud suurel kohtuprotsessil jõuti esimesel päeval läbi arutada vaid prokuratuuri taotlus - anda üks süüdistatav, Remontowa laevatehase endine juhatuse liige Jan Paszkowski üle Poola kohtusüsteemile. Tallinna Sadama asja lahendav kohtunik Kristina Väliste poolaka asjas tänaseks otsust teinud pole.

Lisaks Tallinna Sadama endistele juhtidele Ain Kaljurannale ja Allan Kiilile on kohtu all altkäemaksu andmise eest poolakas Jan Paszkowski (endine Remotowa laevatehase kommertsjuht), Tõnis Pohla (endine Baltic Maritime Logistics Group'i esindaja), Eno Saar (endine HTG Investi esindaja), Üllar Raad (Esteve AS esindaja), Sven Honga (Keskkonnahoolduse OÜ juht), Toivo Promm (väidetava altkäemaksu vahendajana, Bone Invest juht), Tallinna Sadama endine hooldusosakonna juhataja Martin Paide ja Valdo Õunap (HTG Partner AS juht). Lisaks juriidiliste isikutena HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.

Vara üleandmine toimus neljal eri viisil: esiteks Esteve Terminali arveldusarvelt on vara üle kantud Bone Invest arvele, mida kasutati altkäemaksu summade üleandmiseks. Siin avaldub Prommi kui kaasaaitaja roll Bone Investi juhatuse liikmena. Esteve ja Bone Investi vahel olid selleks sõlmitud erinevaid lepinguid - näiteks 2009. aastal merekaatri rendileping, 2009.-2011. aastateks manööverveduri rendileping ning 2011. aastal sõlmiti laoruumi üürimise leping, mis kehtis 2015. aastani. Summa 3067 eurot. Esteve arvelduskontolt on makstud altkäemaksu Kaljurannale-Kiilile üle 219 000 euro. Kiili osa hoiti Bone Invest arveldusarvel ja seda kasutati vastavalt Kiili juhtnööridele. Kaljuranna osa kanti edasi järgmiste firmade kontodele, nt Locatore Groupile.

Pohla ja Raadi juhitud ettevõtted olid samuti pikaajalised koostööpartnerid, kes sõlmisid Kaljurannaga ebaõiguskokkuleppeid. Süüdistusakti kohaselt ei korraldanud Tallinna Sadam hanget näiteks sildumislepingule, ei võetud konkureerivaid pakkumisi ega selgitatud välja Sadamale soodsaimat varianti. Selliste kokkulepete eest lubati Kiilile ja Kaljurannale vara. Tõnis Pohla on lubanud vara nii Kaljurannale üksi kui mõlemale toonasele juhatuse liikmele.

Järgnevalt tuuakse välja episood, mille puhul heidetakse Kaljurannale-Kiilile ette altkäemaksu võtmist Tõnis Pohlalt ja Üllar Raadilt ja nimetatud tegudele on kaasabi osutanud samuti Promm ja Õunap.

Feldmanis ütleb, et neil on tõendeid e-kirjade ja dokumentide näol ning ka kontode väljavõtetena.

Olulised on ka tunnistajate ütlused Tallinna Sadama töötajate poolt, kes teavad asjaolusid, kuidas toimusid lepingute sõlmimised ja muutmised. Samuti selle kohta, millal oli vaja riighanget korraldada või millal jälgida Sadama hankekorda. Oluline on ka Tallinna Sadama töötajate arvutisüsteemides leitud teave ning koosolekute protokollid, kuidas toimus lepinguteni jõudmise protsess. Jälitustoimingute protokollist nähtuvad samuti lepinguteni jõudmise protsess.

Kaljuranna summa puhul toimus üleandmine selliselt, et kaasabi osutas Valdo Õunap. Summasid kanti Bone Investi kontolt Õunapi firmade kontodele, kelle korraldusel toimus ülekanneteks vastavate arvete esitamine.

Selleks, et Eno Saar saaks anda teenete eest vara Tallinna Sadamale juhtidele, tehti seda Toivo Prommi kaasabil. Promm on Bone Invest juhatuse liige ning selleks, et kanda üle HTG Investi altkäemaksusummad Kiilile-Kaljurannale vormistati leping Bone Invest ja HTG Invest vahel 2009. aastal, mille kohaselt Bone Invest korraldaks akvatooriumi korrashoiuteenust sadama alal. Reaalselt selliseid teenuseid süüdistuse kohaselt ei esitatud. 2009.-2015. aastatel kanti Eno Saare korraldusel Bone Investile üle 300 000 eurot, mis oli mõeldud altkäemaksuks Kaljurannale ja Kiilile. Kiili osa sellest hoiti Bone Investi kontol ja kasutati vastavalt Kiili juhtnööridele.

Järgnevalt Kiili-Kaljuranna kuritarvitustest ametiseisundi puhul - ei järgitud varade kasutamise korda ning lisaks on välja toodud seda, et on sõlmitud sildumisleping, millega anti üle sildumisteenuse osutamise õigus HTG Investile Vanasadamas. Nimetatud leping on sõlmitud ja pikendatud ilma riigihanget korraldamata. Hankekorra järgi oleks see olnud kohustuslik.

Ebaõigus kokkuleppe kohaselt pidi olema nii tagatud pikaajalised suhted HTG Investi ja Tallinna Sadama vahel. Selleks pidid Kiil ja Kaljurand kasutama oma ametiseisundit ja vastavalt vajadusele - kas jääma seaduse piiresse, aga vajadusel seda ületades.

Eno Saar oli HTG Invest juhatuse liige ja aktsiaselts oli Tallinna Sadama pikaajaline lepinguline partner. Allan Kiil ja Ain Kaljurand kui Tallinna Sadama juhatuse liikmed jõudsid süüdistuse kohaselt Eno Saarele (2008-2009 aastatel) kokkuleppele, et Saar annab Kiilile-Kaljurannale vara nende ametiseisundi kasutamise eest.

Kõigepealt episood nende poolt altkäemaksu võtmisest HTG Invest esindajalt Eno Saarelt ja kuidas see toimus Toivo Prommi ja Valdo Õunapi kaasabil.

Feldmanis: käsitleme nüüd konkreetseid episoode mida on ette heidetud Kaljurannale ja Kiilile.

Feldmanis: süüdistus käsitleb ka Tallinna Sadama tütarettevõtet TS Laevad OÜ. Oluline on märkida, et TS Laevad sai ülesande tagada saarte ja mandri vaheline laevaliiklus, mis vastavalt ühistranspordiseadusele on riigi kohustus.

Feldmanis: oluline on välja tuua, et EV seaduse ja MKM põhimääruse kohaselt on riigi majanduspoliitika ja transpordivaldkonna elluviimine riigiülesanne. Nimetatud ülesandeid täidab riik läbi Tallinna Sadama.Tallinna Sadam on Eesti suurim sadamate kompleks mille ülesanne ontranspordipoliitika elluviimine ja majanduse edendamine. Tegemist onriigile olulise taristuettevõttega.

Avakõne algas. Feldmanis loetleb süüdistuse osapooli, kes andis, võttis ja vahendas altkäemaksu. Lisaks süüdistab ta Ain Kaljuranda, Allan Kiili, Toivo Prommi ja Valdo Õunapit rahapesus.

Teine päev Tallinna Sadama kohtuistungil. Peagi naastakse lõunapausilt ning prokurör Laura Feldmanis peab avakõne.

Istung on tänaseks läbi. Niisiis sai läbi vaadatud täna vaid üks taotlus ja kohus annab teada, millal teeb asjus

Istung on tänaseks läbi. Niisiis sai läbi vaadatud täna vaid üks taotlus ja kohus annab teada, millal teeb Poola kodanikust süüdistatava saatuse osas otsuse.

Riigiprokurör Laura Feldmanis kaitseb prokuratuuri taotluse seisukohti, mille mõte on sama eelnevalt ringkonnaprokurör Denis Tšasovskihi esitatuga - Eestis ja Poolas paralleelset uurimist ja kohtupidamist läbi viia ei saa.

Toivo Promm lisas, et tallegi tundub prokuratuuri soov Paszkowski ära viia kahtlane. "Kuidas meie Allan Kiiliga saaksime siin kohtu all siis edasi olla?"

Räppo: "prokuratuuri taotlus Jan Paszkowski osas on ennekuulmatu!"

Istung jätkub advokaat Kaimo Räppo sõnavõtuga, kelle kliendiks on altkäemaksu vahendamises süüdistatav Toivo Promm. Ka tema arvab, et Paszkowskit Poola kohtu alla saatma ei peaks.

Kohtuniku arvates pole vaja sõnavabadust tänasel istungil piirama hakata ning märkis teravalt, et huvitaval kombel on istungil inimesi, "kellel on aega otseblogides istuda".

TS Laevade esindaja, advokaat Marko Kairjak esitas kohtule taotluse, et meedia (Delfi) lõpetaks otseblogi pidamise kohtuistungilt.

Pilv: "Oleme täna korduvalt kuulnud, et Paszkowski pole Poolas ei kahtlusalune ega süüdistatav. Miks me üldse koondamis- või üleandmistaotlusest siin täna räägime?"

Sõna saab Allan Kiili kaitsja Aivar Pilv. Ta tõstatab küsimuse kas Eesti prokuratuur on asunud kohtu rolli täitma ning küsib, et kuidas tärkas Poola prokuratuuril huvi alles 2017.aastal uurimist alustada? See on Eesti prokuratuuri initsiatiiv, väidab Pilv.

Sõna saab ka Paszkowski Poola advokaadist esindaja, kes kinnitab, et endine laevatehase kommertsjuht ei olegi Poolas uurimise all ehk et seal pole ühelegi isikule süüdistust esitatud, vaid uuritakse üldiselt asjaolusid kas ja kuidas on kahe parvlaevaehitus altkäemaksuga seotud.

Elmer Muna väidab ka, et prokuratuur hakkas poolaka üleandmist nõudma siis kui saadi teada, et kaitsjad tõstatavad küsimuse uurimise käigus tuvastatud huvide konfliktist. Nimelt rõhub advokaat huvide konfliktile, mis peitub selles, et kriminaalasja uurinud ja uurimist juhtinud asutuste juhid on lähisuhtes - riigi peaprokurör Lavly Perling ja kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Perling on abikaasad.

Muna esitab ka ühe põhilise argumendi, millest on rääkinud ka nii Kiili kui Kaljuranna kaitsjad - prokuratuur on esitanud süüdistuse vale paragrahvi alusel. Kaitsjate hinnangul peaks süüdistuse aluseks olema paragrahv altkäemaksu võtmisest eraisikuna, mitte ametiisikuna, mille alusel praegu Tallinna Sadama endisi juhatuse liikmeid Kaljuranda ja Kiili süüdistatakse.

Muna: meile on kinnitatud Poola prokuratuurist, et Jan Paszkowski polegi (veel) Poolas uurimise all.

Elmer Muna esitab omapoolseid argumente, miks ei peaks Jan Paszkowski üle kohtupidamist Poola viima. "Paszkowski on neli aastat olnud igati koostöövalmis siinse menetluse jooksul. Poolas alles tuhandeid lehekülgi dokumente tõlgitakse. Niisiis on suur tõenäosus, et Paszkowski üle kohtupidamine venib omakorda Poolas aastatepikkuseks ja seetõttu taotleme kohtupidamise lõpuleviimist Eestis."

Ka teiste kohtualuste arvates ei ole prokuratuuri taotlus - poolakas kohtupidamisest eraldada - kuidagi aktsepteeritav. Näiteks leiab Allan Kiili kaitsja Aivar Pilv, et niiviisi eraldatakse altkäemaksuandmises ja -võtmises süüdistatavad, aga altkäemaksu kaasuses peab olema tuvastatud nii andja kui võtja ning eri riikides peetav kohtupidamine eeldaks mõlemas riigis ühesugust kohtuotsust.

Istung jätkub ning jätkub ka arutelu, kas Eesti prokuratuur võiks taotleda poolakast süüaluse üleandmist Poola kohtule. Jan Paszkowski kaitsja, vandeadvokaat Elmer Muna sõnul ei ole prokuratuuri taotlus tema kliendile arusaadav.

Kohus teeb istungis vaheaja kella 13.00-ni.

Riigiprokuratuur põhjendab, et kuna eelmise aasta novembris sai Poola kolleegidega kohtumisel selgeks, et Jan Paszkowskit uuritakse paralleelselt nii Poolas kui Eestis sama kuriteoepisoodi alusel (altkäemaksu pakkumine kahe parvlaeva ehitamise lepingu eest), siis kriminaalmenetluse seadustik paralleelmenetlust ei luba ning menetlust tuleks jätkata Poolas.

Esimese taotlusena hakatakse arutama prokuratuuri taotlust viia poolaka Jan Paszkowski kohtupidamine üle Poola.

Sulev Vedler Eesti Ekspressist kirjutas viimati Sadama kohtuasja seisust. Kuigi altkäemaksuga on seotud nii Türgi kui Poola laevatehased, on süüdistatavate ringis ja alanud istungil kohal vaid Poola tehase Remontowa esindaja Jan Paszkowski koos kaitsja Elmer Munaga. Türklased Eesti prokuratuuriga sisuliselt koostööd ei tee.http://www.delfi.ee/article.php?id=85984743

Plaani järgi peaks toimuma täna avakõned ja lahendatama taotlusi. Saabus kohtunik Kristina Väliste, kes loeb ette süüdistatavate nimed.

Kohtusaal on süüdistatavatest ja nende kaitsjatest pungil, läks tükk aega enne kui kõik istuma mahutati ning käis elav arutelu, kuhu keegi paigutada. Riiki esindab riigiprokurör Laura Feldmanis ja ringkonnaprokurör Denis Tšasovskih.

Istung algab, "peaosalised" Ain Kaljurand ja Allan Kiil koos kaitsjatega on kohal. Kumbki meediale kommentaare ei jaganud.

