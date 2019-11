OTSEBLOGI | Soomes on streigi tõttu häiritud bussiliiklus, laevaliiklus ja lennuliiklus

Helsingi Stockholmi liinil sõidab tavapäraselt Rootsi lipu all olev Silja Symphony, Turu-Stockholmi liinil Galaxy ning Helsingi-Tallinna liinil Eesti lipu all olevad Star, Megastar ja Silja Europa.

Viking Line’i laevadest jääb Rosella täna Mariehamni sadamasse, Amorella Turu sadamasse ja Mariella Helsingi sadamasse. Eesti lipu all olev Viking XPRS liikleb tavapäraselt.

Toetusstreigis osalevad ka Lennundusvaldkonna Ametiühingu liikmed. Streik puudutab maapealseid teenuseid, tehnilisi teenuseid, toitlustamist, kaubakäitlemist ja turvakontrolli. Streik lõpeb homme.

Finnair teatas, et on võtnud SMS-i või e-posti teel ühendust inimestega, kelle lendudes on muudatusi. Kui lend ära jääb, püüab Finnair leida alternatiivlennu võimalikult kiiresti. Lennukisse soovitatakse oma toit kaasa võtta. Kui vähegi võimalik, soovitatakse kaasa võtta vaid käsipagas.

Finnair on juba tühistanud ligi 300 lendu, mis puudutab umbes 20 000 reisijat.