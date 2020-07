OTSEPILT ja -BLOGI | Helme ja Ameerika advokaat räägivad, kuidas nad rahapesu mainekahju eest pankadelt trahviraha nõudma hakkavad

Rahandusminister Martin Helme tutvustab täna plaani, kuidas Eesti saaks rahapesuga tekitatud mainekahju eest pankadelt trahve sisse nõuda. "Kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Riigina oleme selles protsessis kannatajad," ütles Helme.

Selleks palgati appi Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, mis osutab Eesti riigile õigusteenuseid rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Freeh Sporkin ja Sullivani advokaadibüroo meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes mitmekülgsete kogemustega.

Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991-1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993-2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor.

Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993-1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000-2014 Interpoli peadirektorina.

Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.

Pressikonverents: Eesti sõlmis õigusabi kokkuleppe USA advokaadibürooga

Sõna saab Louis Freeh.Freeh: Mu ülesanne on hoolitseda selle eest, et uurimine keskenduks kõige olulisematele teemadele. Ja jagame infot prokuröridega ja järelevalveasutustega USAs.Tahame näidata Eesti läbipaistvust ja pühendumust uurimisasutustega koostöö tegemisel.

Helme: Firmast, millega leping sõlmiti. Freeh Sporkin & Sullivan oluline tugevus on, et härra Freeh on töötanud USAs nii kohtuniku kui FBI juhina. Selliseid lepinguid sõlmib riik harma. Õigusabi maht on kolm miljonit eurot kahe aasta jooksul. See on rahvusvahelises mõõtmes pigem väike summa.

Helme: Kui peaks juhtuma, et USAs määratakse pankadele trahvid, siis meie kui üks kannatajatest soovime olla osaline trahviraha saajate seas. Probleemi üks osa on Eesti riigi ja rahanduse usaldusväärsuse kannatada saamine.

Helme: Uurimised on mitmes erinevas riigis. USA ots on seotud dollarites tehtud tehingud loeb USA enda juristiktsiooni all olevaks. Ja algatatud on mitmeid menetlusi. Need on väga mahukad menetlused. Selleks, et oleksime riigina ja uurimisasutustena hea partner USA-le, selle jaoks on vaja abijõudusid kaasata. See on põhjus, miks me õigusabiteenuse lepingu sõlmisime.

Helme: Meile on oluline saada rahapesujuhtumites teada tõde. Meie mainet ja rahanduse toimimist on kahjustatud. Keegi peab toimunu eest vastutama.

Martin Helme: On tulnud mitmeid päringuid, mis seisus oleme. 23. märtsil otsustas valitsus anda rahandusministeeriumile ülesande rahvusvahelise rahapesu uurimise osutaja leidmiseks USAs. 8. juunil edastati rahandusministeeriumi poolt pakkumiste esitamiseks kolmele advokaadibüroole. Sõlmisin lepingu 27. juunil Freeh Sporkin & Sullivaniga.

