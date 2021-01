OTSEPILT JA -BLOGI | Kapo ja prokuratuur annavad aru: miks algatati Porto Franco kinnisvaraarendusega seoses kriminaalmenetlus?

Täna teevad kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud kriminaalmenetluses menetlustoiminguid.

Kell 16 algab pressikonverents, kus sõna võtavad juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles ERR-ile, et riigiprokuratuuri ja kapo menetlustoimingutega Porto Franco asjus on seotud ka Keskerakond ning teisipäeval käis kaitsepolitseis ka erakonna peasekretär Mihhail Korb. Ratas ütles, et erakond kas on saanud või saamas kahtlustust kriminaalkuriteos.

Porto Fraco juhi Rauno Tederi isa Hillar Teder on sel aastal olnud helde nii Keskerakonna kui Isamaa vastu - esimesele annetas 120 000 eurot, teisele omakorda 90 000 eurot. Lisaks annetas Teder opositsiooniparteile Reformierakonnale 30 000 eurot.

Valitsuskabinet kiitis mullu juulis heaks läbi KredExi Porto Francole 39,4 miljoni eurose sildfinantseerimise kuni kuueks aastaks intressiga euribor pluss kaks protsenti, mis teiste kinnisvaraarendajate sõnul on väga soodsatel tingimustel.

"Leiame, et Porto Francole antud laen pole vastav turutingimustele," selgitas Arco Vara ASi juhataja Miko Niinemäe toona Delfile.

