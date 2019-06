OTSEPILT JA BLOGI | Kohus tegi Sõnajalgade kaasuses otsuse. Mis saab tuulepargist edasi?

Sõnajalgade pressikonverents

O. Sõnajalg: Kõik dokumendid, mille alusel on Aidu tuulepargi ehitus vaidlustatud, on salastatud

A. Sõnajalg: Antud hetkel vaieldakse selle üle kas maavanema oleks saanud protesti esitada. Teine kohtuaste leidis, et polnud õigust protesti esitada. Seadus näeb ette protesti esitamisele tähtajad. Need on 30 päeva ja maavanem ületas neid. Seetõttu pole võimalik vaidlust sisuliselt vaielda

A. Sõnajalg: Nii kaua kui ehitusloa keeld on peal ei saa me jätkata

A. Sõnajalg: Halduskohtus vaidlustati ehitusakti väljastamise korraldus. Ehitustegevus kui fakt pole peatatud, peatatud on ehituslubade kehtivus

Oleg Sõnajalg: Tänane otsus on märgiline esimese vaidluse lõppemiseks.

Oleg Sõnajalg: TTJA peatas ehituse ja täna räägitakse sellest, et ehitised ei ole turvalised ja et puudub info nagu oleks teostatud tugevusarvutusi. See on põhjus, miks on kehtestatud tõkendeid

A. Sõnajalg: Kevadine TTJA otsus ehitus peatada on seotud tänase kohtuvaidlusega. Seal on öeldud, et ettekirjutus Eleon Green'i ettekirjutus kehtib kuni kohtus on leitud lahendus

A. Sõnajalg: Esimene kohtuaste andis õiguse Aidu tuulepargile ja teine aste jättis selle jõusse

Andres Sõnajalg: tegemist on märgilise otsusega.

Pressikonverents algas

