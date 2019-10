OTSEPILT JA -BLOGI | Martin Helme räägib uutest tuultest seoses rahapesu tõkestamisega

Suure tõenäosusega puudutatakse tänasel pressikonverentsil ka Martin Helme USA visiiti, kus ta muuhulgas kohtus kohaliku advokaadibürooga ja arutas seda, kuidas tagada Ameerika võimude poolt algatatud rahapesu-uurimise tulemusena Eesti pankadelt tõenäoliselt väljamõistetava ülisuure trahviraha laekumine Eesti eelarvesse.

"Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse," kirjutas Helme eelmisel nädalal oma Facebooki seinal.

Martin Helme pressikonverents "Mingisugust isetegevust mulle süüks panna on täiesti ekslik," lisas ta. "Oma kohtumisel advokaadibürooga tegutsesin ma valitsuse volitusel," ütles Martin Helme. Ameerikas aga peetakse kriminaalmenetluse ähvardusel rikkujaga läbirääkimisi, et ta maksaks suure trahvi ja kohustused protseduuride muutmiseks, väitis Helme. Martin Helme väitis, et kriminaalmenetluse karistusi vähendati oluliselt 2014. aastal. Martin Helme ütles, et jätab ütlemata firma nime, kellega konsulteerimas käis. "Kui alustame koostööd, siis korraldame hanke," sõnas Helme. Ta lisas, et ühtegi senti pole Eesti riik kellelegi konsultatsiooni eest rahapesuskandaali trahvide osas maksnud. Martin Helme sõnas, et Jürgen Ligi väide ei pea paika, et rahandusministri ülesanne pole rahapesuskandaaliga tegelemine. "Tavapäraselt lõppevad rahapesuskandaalid suurte trahvidega, seega peaks ka Eesti olema üks hüvitiste saajateks," märkis Helme. Helme ütles, et rahapesuskandaal on Eesti mainele väga kehvalt mõjunud. Rahandusminister Martin Helme ütles, et tema kohtumiste eesmärk oli uurida rahapesuvastase võitluse võimalusi. Pressikonverents algas.

"Lõpuks on kõige suurem kahju tekitatud Eesti mainele ja majandusele. Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest," lisas rahandusminister siis.

Pressikonverents algab kell 14.