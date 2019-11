OTSEPILT ja -BLOGI | Milline võiks olla maksusüsteemi tulevik ja kas makse tuleks tõsta?

Arutelul teevad ettekande Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu, rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ning ekspankurist ettevõtja Indrek Neivelt.

Keskfraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul on paras aeg tuua maksuarutelud riigikogu suurde saali, sest pikka aega on seda teemat käsitletud tema sõnul ühekülgselt.

"Eesti maksukoormus on Euroopa Liidu üks madalamaid ning langeb järgnevatel aastatel alla 33%, mis on oluliselt väiksem euroala keskmisest ning see paneb kahtlemata küsima, kas see tagab meie riigile ja inimestele vajalikku heaolu," ütles Sarapuu.

"Ühiskondlikke probleeme kerkib esile aina enam, kuid nende lahendamiseks seab riigikassa aasta-aastalt selgemaid piire," lisas ta pressiteates.

"Lisavahendeid vajavad hädasti näiteks vanemaealised, kellest viimaste andmete järgi pea pooled kannatavad suhtelise vaesuse käes. Samuti on Eesti olnud OECD andmetel aastaid sissetulekute jaotuse poolest Euroopa Liidu ebavõrdsemate riikide hulgas," viitas Sarapuu kitsaskohtadele.