OTSEPILT JA BLOGI | Riigikogu menetleb apteegirerformi tagasilükkamist

Sotside eelnõud, mis ühel juhul lubaks teatud juhtudel haiglatel minna mööda ravimite hulgimüüjatest ja osta vähe saadaolevaid ravimeid otse pakkujatelt ning teisel juhul lubaks apteegireformi üleminekuperioodi pikendamist etapiviisilisel, on päevakorras homme.

Eelmisel nädalal võttis sotsiaalkomisjon vastu otsuse nimelt EKRE eelnõu esimene lugemine lõpetada ja sotside eelnõud esimesel lugemisel tagasi lükata.

Istung algas kell 10.

Apteegireformi tagasilükkamise eelnõu esimene lugemine

Taavi Rõivas (REF): Kas te ei usalda sotsiaalminister Tanel Kiike, kes on Teie eelnõu vastu?Helme: Meil on olnud väga põhjapanevaid diskussioone ja tegelikult saab ta ju aru, et kriis tuleb ja viimasel ajal ta ei ole enam väga kindel, et apteegireform oleks hea asi ja otsib ise ka lahendusi.

Helme väide tegelikult päris kohane ei ole. Praegused omanikud ei ole sunnitud oma apteeke üle andma, neil lihtsalt lõppeb tegevusluba. Mis nad edasi teevad, on nende endi asi.

Aivar Sõerd (REF): Kas teil nõuete kohta ka faktipõhist infot on, kas need nõuded üldse tulevad? Ja kas olete kindel, et neid nõudeid ei tule hoopis teiselt poolelt, kui teie eelnõu peaks läbi minema?Helme: Ma ei näe, et proviisorid jääksid millestki ilma. Kes on apteegid asutanud, saavad jätkata samamoodi, kelleltki midagi ära ei võeta. Põhiseadus räägib õigusest omandile, aga ei räägi midagi selle kohta, et kui kellelgi on mingisugune lootus tulevasele omandile, siis põhiseaduses sellele kaitset ei ole.Nõuete kohta - on ju öeldud, et need tulevad. Toon näite - kui riik võtab näiteks seaduse vastu, et näiteks Aivari nimelised ei või kinnisvara omada ja võivad hoopis Ennud - siis on kaks varianti, kas te muudate oma nime Ennuks või müüte oma kinnisvara Ennule. Aga Enn ütleb, et tal raha ei ole. Seaduse järgi siis peate oma kinnisvara siis Ennule anda ja pöördute ka kohtusse ilmselt.

Hanno Pevkur (REF): Milline on praegu koalitsiooni postisioon? Kas koalitsioon toetab teie ettepanekut?Helme: Kutsun teid seda eelnõud esimeselt lugemiselt edasi hääletama. Reformierakonnal soovitaksin liberaalse turumajanduse instiktid üles leida ja seda eelnõud toetada.

Urmas Kruuse (REF): Millest tuleneb see, et ketiapteekide hinnatase on kõrgem kui proviisorapteegis?Helme: Siinsamas on proviisorapteek, Toompealt alla tulles, ja ei ole märganud, et seal oleks odavamad hinnad. Miks peaks proviisor pakkuma odavamaid hindu.

Helme: kui on põhjust nõueteks, siis nad tulevad. Mis suuruses, ei tea.

Urve Tiidus (REF) palub Helmel laiendada infot, kuivõrd on teada, et võib tulla rahalisi nõudeid ja riikidevaheliste suhete halvenemist, nagu on eelnõu seletuskirjas välja toodud.

Helme: seisame ka proviisorite eest, kel praegu on apteegid. Seisame ettevõtlusvabaduse eest. Kui ei hakata rikkuma seadust ja sellest mööda hiilima, tuleks ka maapiirkondades mitmed apteegid sulgeda. Peaksime ikkagi seadustama olemasoleva olukorra. Kõik, kel olemas juba tegevusload, saavad edasi tegutseda. Ei ole tegemist kellegi huvide kaitsmisega. Kaitseme põhiseaduse paragrahv 32 olevat punkti, mis puudutab omandi puutumatust ja mis on meie ettevõtluskeskkonnale kõige parem toimimise viis üldse.

Marika Tuus-Laul küsib, miks EKRE soovib oma eelnõuga toetada ketiapteekide impeeriumi.

Kiri täismahus:Tiina Anniko, Benu apteegiketi proviisorProviisorid ei soovi saada tasuta kingitusi ja hakata olude sunnil ettevõtjateks. Sellist ebamäärast staatust ei ole vaja eelkõige proviisoritele, kes tehakse läbi kingitud ettevõtete vastutavateks ettevõtluse eest. Ilma kogemusteta ja ilma oma sügava sisemise soovita, rääkimata rahaliste garantiide loomisest.Samuti ei aita selline “omandi ümbervormistamine” kaasa apteegiteenuse kvaliteedi tõstmisele.Seda ei ole ammugi vaja meie patsientidele. Nende rahulolu on täna juba väga kõrge ja suheldes igapäevaselt apteegikülastajatega peame kogu aeg vastama küsimustele, et miks sellist aptegireformi tehakse ja kelle huvides. Patsiente ei huvita apteegi omandus vaid ainult kindlustunne, et minu tuttav apteek on lahti ja tuttav apteeker soovitab mulle alati parimat ning soodsamat ravimitMinu kogemusOlin ise aastatel 1996-2002 apteegi omanik ja tegutsesin ettevõtjana. Tean mida see tähendab, kui erialase töö asemel peab tegelema ettevõtlusega; kui raha ei jätku, et palka maksta; kui puhkamiseks aega ei ole, sest kogu aeg on vaja olla tööl. Mind paneb imestama, et riik seab meid proviisoritena olukorda, kus peagi oleme selle vastutuse all käpuli. Lisaks tunnevad suurt muret ka farmatseudid, kellel kaob stabiilne tööandja ja kes ei saa ise selleks midagi ära teha..Lisaks ketiapteekides töötavatele proviisoritele on absoluutselt väljapääsmatus olukorras mitmed tänased proviisorid apteegiomanikud.Toon teile näite ühe oma kolleegi reaalsest olukorrast : kaks proviisorit on täna mõlemad võrdsete osadega apteegi omanikud – 50% ja 50%. Jõustuva seaduse ees nad muutuvad mittevastavaks ning peaksid apteegi sulgema kohas kus ühtegi teist apteeki ei ole. Või peab üks neist oma osalusest loobuma. On võimalik, et üks ostab sunnitult ära, aga teine ei ole rahul hinnaga, sest müüja on sundolukorra tõttu eelisseisus.Kui lihtsalt ümber vormistada – 51% ja 49% - siis kaob vähemusosanikul otsustusõigus ja tema hirm on, et ta ei saa enam kunagi osa apteegi puhastulu jagamisest. Millist nõu neile annaksite?Analoogseid mitmele proviisorile või abikaasadele kuuluvaid apteeke on üle 30. Ilmselt mõned suudavad kokku leppida, aga paljudele on see täielik ummikseis, mille seadusandja on tekitanud. Ja need ei ole suured ketid vaid lihtsad üksikud proviisorid-ettevõtjad.Teie kätes on veel praegusel viimasel minutil lõpetada karjuv ebaõiglus ja segadus.Palun ärge laske apteegireformil jõustuda !Proviisorite KojastProviisorite Koda, kellele antakse kogu aeg võimalus kõneleda proviisorite nimel, ei esinda tegelikult Eesti proviisorkonda ega selle arvamusi. Eestis on 1000 tegevproviisorit. Proviisorite registris on meid isegi 1400 (kõik nad ei tööta apteegis). Proviisorite koja liikmete arv kõigub aga aastaid kõigest 140-150 vahel! Erinevus on kümnekordne!Me ei tea, miks kirjutab Eesti ajakirjandus apteegireformist järjekindlalt pealkirju, mis algab sõnaga “Proviisorid: …” ja sellele järgneb 140-liikmelise huvigrupi seisukoht. Kui kümme riigikogu saadikut arvaks midagi, siis ei kirjutaks ju ajalehed, et Riigikogu arvab seda.Teine suur sõnavõtja - Apteekrite Liit - esindab üldse ainult 50 proviisorit! Kuidas saab riik otsustada kogu Eesti proviisorkonna eest ja üle kõigi meie peade ainult kahte pisikest huvigruppi kuulates?Ma kirjutasin teile 2019. aasta detsembris, et Vabamus toimuma pidanud Proviisorite Koja apteegireformi toetuskoosolek jäi osalejate puudumise tõttu ära. Möödunud nädalavahetusel toimus üldkogu koosolek. Nõudlikult kutsuti sinna kõiki 140 liiget, lisaks oli koosolek korraldatud kahasse Eesti Apteekrite Liiduga. Kui palju tuli osalejaid kokku kahe organisatsiooni peale? Alla 40! Kvoorumit ei tulnud kokku ja üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. Järgmisel päeval meediale saadetud pressiteates vaikis Proviisorite Koda selle fakti lihtsalt maha.Meenutan teile, et saatsin eelmisel sügisel eraisikuna ringlema ühe kirja, et kontrollida, mida tegelikult apteekides töötavad proviisorid ja farmatseudid apteegireformist arvavad. Mul ei ole mingit organisatsiooni, meililiste ja ma ei tunne kõiki proviisoreid. Sellest hoolimata sain ma hõlpsasti üle 200!!! kirja, kus kolleegid imestasid toimuva üle samamoodi nagu meie oma apteegis.Tegemist on apteekritega, keda ei esinda Proviisorite Koda. Ja meid on veel - sadu. Seda, et apteegireformil puudub tegelikult proviisorite laiapõhjaline toetus näitab kogu Proviisorite Koja eksisteerimise vältel suure enamuse proviisorite huvipuudus nende tegemiste vastu. Kas te siis tõesti ei tea sellest midagi? Enne Vabamu üritusi ei tulnud Proviisorite Koja üldkoosoleku toimumiseks piisavalt proviisoreid kokku Viru konverentsikeskuses.Need on kõige kõnekamad faktid Proviisorite koja mandaaditusest esindada kõiki Eesti proviisoreid. Aga ometi on Sotsiaalministeerium eraldanud neile 100 000 eurot apteegireformi ettevalmistamiseks. Näib, et see raha kulub ainult meediakanalites käputäie aktivistide mantra kordamiseks.

Helme: proviisorite tähtsust ei saa alahinnata, aga ka meile on tulnud proviisoritelt kiri.Helme loeb ette kirja, mis on laekunud neile osadelt proviisoritelt. Tegemist on kirjaga, mille on saatnud Benu apteegiketi proviisor Tiina Anniko.

Mart Võrklaev Reformierakonnas küsib, kas me siis ei peaks usaldama proviisorite koda ja apteekrite liitu, kes soovivad eelnõu tagasilükkamist ja reformiga jätkamist.

Helme ütleb, et nende ettepanekud on ainult inimeste tervise huvides.

Helme ütleb, et omandipiirang ei aita kaasa apteegituru paremale toimimisele.

Reformi tagasilükkamise poolt esitab kõne Helle-Moonika Helme. "Juhin tähelepanu, et meil kõigil üheskoos on võimalus seista oma valijate huvide ees, et eelseisev kriis ära hoida".

Apteekrid paluvad apteegireformi tühistava seaduseelnõu tagasi lükata Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Proviisorite Koda saatsid Riigikogu liikmetele ühispöördumise, milles paluvad tagasi lükata täna parlamendi täiskogu ette jõudva ja apteegireformi tühistava ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. „Seaduseelnõu tagasilükkamine juba esimesel lugemisel annaks apteekritele kindluse reformi õnnestumiseks vajalike investeeringute tegemisel. On üldse väga kahetsusväärne, et vaid kuu aega enne apteegireformi lõppu arutatakse jälle selle tühistamist,“ ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Apteegireform on kõikidele osapooltele olnud teada juba viimased viis aastat. Selle tühistamine või tundmatuseni muutmine viimasel hetkel paneks kahtluse alla juba riigi otsuste järjepidevuse ja usaldusväärsuse.“ Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul on apteekrid oodanud Riigikogu selgesõnalist kinnitust apteegireformi jätkumise kohta juba alates septembrikuust, kui hakati arutama reformi muutmist. „Riigikogu otsustas 17. detsembril toetada apteegireformi jätkumist, sest selle muutmiseks lõpusirgel puudub igasugune selgepiiriline vajadus. Samas näeme nüüd vaid kuu aega enne reformi lõplikku jõustumist taaskord menetluses apteegireformi tühistavat eelnõud,“ ütles Karin Alamaa-Aas. „Apteekrid vajavad hetkel vaid töörahu ja kindlustunnet. Eestis tegutseb juba praegu apteegireformi tulemusel üle 200 proviisorosalusega apteegi, kaks suurt apteegiketti on avalikult teatanud reformiga kaasatulemisest ja ülejäänud nõuetele mittevastavad apteegid teevad ettevalmistusi proviisorapteekide süsteemile üleminekuks.“

Apteegireformi puudutavaid eelnõusid on nüüd natuke rohkem kui kuu enne seaduse rakendumist jäänud alles kolm. Täna ongi riigikogu päevakorras EKRE eelnõu esimene lugemine ettepanekuga see lõpetada. Sotside kahe eelnõu puhul tehti ettepanek need riigikogus tagasi lükata ja need on päevakorras homme. Sotside üks eelnõu näeb ette, et haiglad saaksid teatud juhtudel vähe saadaolevaid ravimeid osta otse tootjalt. Sotside teine eelnõu näeb ette apteegireformi üleminekuperioodi pikendamise etapiviisiliselt, mis tähendaks, et teatud juhtudel saab omandinõudes teatud ajani mööndusi teha. EKRE ja Jaanus Karilaiu eelnõu näeb ette omandipiirangu tühistamise ja lisaks veel selle, et apteegipidajad saaksid ravimeid osta otse tootjatelt. Näiliselt tähendaks see apteegipidajatele suuremat vabadust, aga tegelikkuses jääksid apteegid siiski suuresti hulgimüüjate omaks ja erilisi muudatusi see varasema praktikaga ei tooks.