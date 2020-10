OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikohus presidendiga ei nõustunud. Pensionireform sai rohelise tule

President Kersti Kaljulaid otsustas jätta senist pensionikorraldust oluliselt muutva kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse teist korda välja kuulutamata ja pöördus tänavu märtsis riigikohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohus avalikustab täna otsuse.

Pressikonverentsil selgitavad otsust riigikohtu esimees Villu Kõve, halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja riigikohtunik Heiki Loot.

Pensionireformi otsus riigikohtus

Pilving: teise sambaga mitteliitunutele on samaväärset hüve väga keeruline luua. Riik peaks otsima täiendavaid vahendeid ja selliste valikute tegemine on äärmiselt keeruline.

Pilving tõi välja veel murekoha: teise sambaga liitunute erinev kohtlemine on selgelt olemas - ühed saavad tagasi 4% sotsiaalmaksu, teistpidi need kes pole liitunud, nemad enne pensionile saamist samaväärset hüve ei saa.

Pilving: Eesti Panga analüüsist tuli selgelt välja, et ootused on erinevad. Ja kelle raha see fondis siis on? See on liitunute ühine vara. Kui nüüd mõned fondist lahkuvad, tähendab see ümberkorraldamist ja see omandiõigust piirab.

Pilving: omandi põhiõiguse puhul üldkogu nägi põhiõiguse riivet ehk riivatakse nende õigusi, kes soovivad sambasse alles jääda.

Pilving: mina olin üks neist, kes ei toetanud lõpptulemust, kuigi olime paljude otsuse lähtealustega päri.

Villu Kõve möönis, et kõik otsust ette kandvat kohtunikku on eriarvamusel: me oleme kõik siin kolmekesi eri paadis Ivo Pilvingu ja Heiki Loodiga.

Loot: presidendi hinnangul ei järgi muudatused põlvkondadevahelisi kokkuleppeid. Riigikohus nõustus presidendiga, et põhiseaduse preambul on õiguslikult siduv. Aga seadusandjal pole siiski kohustust eelistada üht sotsiaalkindlustuse süsteemi teise ees, sest preambul ei kirjuta seda nii täpselt ette.

Loot ütleb, et riigikohus tõdeb, et neil pole andmeid ega prognoose, mis näitaksid, et teisest sambast väljunud inimeste pension langeks alla põhiseaduses nõutava määra.

Heiki Loot annab ülevaate presidendi argumentidest ja riigikohtu selgitustest.

Kõve ütleb, et loodetavasti võtab riigikogu ja valitsus tõsiselt kohustust, et põhiseaduse vastu ei eksita.

Üldkogu möönis, et seadusemuudatuse riskid võivad realiseeruda ja välistatud pole põhiseaduslikkuse täiendav kontroll selle rakendamise faasis.

Kõve: kõik seadused alluvad põhiseaduslikkuse kontrollile, seega põhjendamatu on väide, et see on vaid poliitiline otsus.

Kui tehakse suurt hulka inimesi puudutavat reformi, siis tulebki põhiseaduslikkust kontrollida.

Riigikohus peab vajalikuks märkida, et presidenti tunnustatakse et vaidlus riigikohtusse tõi.

Kõve ütleb, et otsus tekitas kohtunikes palju vaidlusi - riigikohtu otsus on vaidluste ja kompromisside tulem. Eriarvamusele jäänud kohtunikke on seitse, konkureerivaid arvamusi on kaheksa.

Kõve: see tähendab, et president peab seaduse välja kuulutama.

Villu Kõve: riigikohtu üldkogu tegi otsuse, millega jättis presidendi taotluse rahuldamata.

Riigikohtunikud on kohal, pressikonverents algab.

