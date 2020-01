OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Pensionireformi hääletus: mis saab vanaduspõlvest ja kas valitsus jääb püsima?

Ärileht hoiab sündmustel kätt pulsil.

Esmalt jälgime riigikogu ees kell 11.30 algavat meeleavaldust, seejärel kell 12 algavat riigikogu infotundi, kus peaminister Jüri Ratas vastab penisonireformi põletavatele küsimustele.

Pensionireformi hääletus riigikogus algab kava kohaselt kell 14.

Pensionireformi hääletus

Ratas: pension on alati olnud maksu all. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju on neid inimesi, kelle pension nii suur on, et sellelt tulumaksu arvestatakse.

Jüri Ratas: keegi ei pea lahkuma II sambast, aga kindlasti on ka neid inimesi, kes näevad teisi investeerimisvõimalusi.

Ratas: Ma ei saa sellest hüsteeriast aru, et inimestel paarikümne aasta pärast ei ole enam raha. Mina usun,et inimseed teevad ratsionaalseid otsuseid.

Jüri Ratas kinnitas infotunnis küsimusele vastates, et tema ei ole oma seisukohti pensioniks kogumise osas muutnud ja toonane vaidlus puudutas II pensionisamba kaotamist. "Olen jätkuvalt seisukohal, et II penisonisammast ei tuleks ära kaotada. Ma jätkuvalt arvan, et pensionite ette kogumine on vajalik ja mõistlik. Reform muudab penisonisüsteemi paindlikumaks, aga kaitseb ka pensionikogujat ning motiveerib fonde pakkuma paremat tootlust."

Indrek Saar: mis on olnud need argumendid, mis viimaste kuude jooksul on teid pannud risti vastupidiselt mõtlema pensionireformist?

Riigikogu infotund algas.

Meeleavaldaja: „Kui tänane hääletus läbi läheb, siis see on kurb päev. See näitab, et riiki ei saa usaldada. See ei ole OK kui lühiajalise kasu nimel inimesi hullutatakse.“

Kaja Kallas Delfi reporterile: Kas keegi loodab Jüri Rataselt saada konkreetseid vastuseid? See oli retooriline küsimus.Küsime infotunnis reformi kohta, aga kas me nendele ka vastuseid saame, aeg näitab.

Riigikogu ette on kogunenud meeleavaldus, kus osalevad ka opositsioonisaadikud. Sotsiaaldemokraat, endine tervise- ning tööminister Riina Sikkut tõdes, et valitsuse võimalus siduda eelnõuusaldushääletusega on vajalik, kui on mingi riigi seisukohast väga olulineküsimus, milles opositsiooni toetus ei ole kindel. „Praegu ei ole selline olukord, küsimus on lihtsalt menetlemise tempos.Valitsus ei soovi teiste ettepanekuid kuulata ja see eelnõuvalitsuse usaldusega sidumine võimaldab selle eelnõu jõuga läbi suruda."

