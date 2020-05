OTSEPILT | Tippjuhid arutlevad tööturu tuleviku üle: mis on tööandjate väljavaated ja kuidas motiveerida inimesi tagasi kontorisse tulema?

Viirusepuhangu mõjul on paljud Eesti ettevõtted muutnud oma äri või töökorraldust, kuid muutunud on ka tööturg. Milliseid väljakutseid ja võimalusi see tööturg ettevõtetele loob? Kas on tekkimas täiesti uusi ametikohti? Millised on tööandjate väljavaated? Seminar vaatab otsa nendele ja paljudele teistele põletavatele küsimustele tööturu ja talentide teemal.

Täpsemalt on seminaril arutelu all sellised küsimused:

Milline saab olema meie tööturg ehk inimesed ja ettevõtted talendivaatest? Milliseid väljakutseid ja võimalusi muutunud tööturg ettevõtetele loob (seda ka talentide vajadusi silmas pidades)?

Millised on uued töövõimalused ja ametikohad?

Kas Eestis saab pärast praegust olukorda olema pigem rohkem või vähem talente?

Millised on tööandjate väljavaated edaspidi?

Mida parima positsiooni võitmiseks teha annab?

Mida teevad rahvusvahelised suurkorporatsioonid?

Kuidas mõjutab Covid-19 kogukondi? Kas kogukonnad muutuvad tugevamaks või kasvavadki lahku?

Kas videokõne ongi uus normaalsus või peitub loovus ja produktiivsus õlg-õla kõrval töötamises?

Mida saame õppida kodukontorist?

Millega motiveerida inimesi tagasi kontorisse tulema?



"Talendid – uus normaalsus" on üks kuuest “Ülemiste City Live: Koos edasi” veebiseminarist. Sarja ellu kutsunud Ülemiste City juhi Margus Nõlvaku sõnul on tööturust rääkimisel eesmärgiks vaadata otsa tänasele kriisiolukorrale ja mõelda sellele, kuidas edasi.

"Nii nagu majandus, on ka tööturg ja töötajad kistud äkitselt keerisesse, mis hakkab tasapisi vaibuma, kuid jätab endast jälje. Selleks, et tööturu talent ei läheks raisku ja ettevõtted ootaksid inimesi enda juurde, peame aru saama, kuidas muutunud tööturg toimib ja millele on vaja tulevikus rõhku panna. Seminariga püüame selles selgust luua," rääkis Nõlvak.

Seminaril astuvad üles Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak, Nortali personalijuht Kadi Tamkõrv, majandusekspert ja Topia tootejuht Kristjan Lepik, Fontese juhtivpartner Külli Lilleorg ja Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Seminar koosneb ühisest vestlusringist, mida modereerib Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht Kärt Kinnas. Esinejate ühise vestlusringi käigus keskendutakse tulevikule, et talentidel oleks koht, kus enda oskusi proovile panna, ja ettevõtetel säravaid isikuid, keda palgata. Ühiseks vestluseks on planeeritud ligi 1,5 h. Tänasel seminaril osalemiseks palume end registreerida sellel veebilehel.