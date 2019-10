Otsid staatuse märki? Britid lasid välja luksusliku üle 21 000 euro maksva kullast pangakaardi

Riigile kuuluv ning müntide väljalaskmise eest vastutava ettevõtte teatel tehti maksekaardi väljalaskmisel koostööd Mastercardi ja maksetehnoloogia firmaga Accomplish Financial.

Luksusliku maksekaardi ostja saab juurdepääsu premium kontole Raris, mis pakub limiitideta kasutamist, teenustasuta valuutavahetust ning ülekandeid ning Mastercardi teisi lisateenuseid.

Mõned tehnoloogiafirmad on ka varem klintidele metallkaarte väljastanud. Finantstehnoloogia idufirmad N26 ja Revolut müüvad mõlemad roostevabast terasest deebetkaarte, samas kui Apple lasi sel aastal välja titaanist krediitkaardi.

Royal Minti kaart on valmistatud 18-karaadisest kullast ning see kaart on mõeldud inimesele, kes hindab kõrgekvaliteetseid luksusasju, mida ei saa mitte märgata.