Ott Kaukver: ka Suurbritannias on arendajat odavam palgata

"Sama palga puhul on kulu Eestis oluliselt kõrgem kui sama töötaja puhul Suurbritannias. Teatud piiri juures hakkab lihtsalt see valem tööle teiste riikide kasuks,“ ütles Ott Kaukver ja märkis, et Eestis on suurem sotsiaalmaksukoormus kui Suurbritannias. Kaukver loodab, et kümne aasta pärast on Eesti maailma tipptalendi jaoks arvestatav koht ning et me oleksime konkurentsivõimelisemad ka maksude poolest.

