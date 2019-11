Ott Tänaku firma kasum kasvas 4300 protsenti

OT Service OÜ 2018. aasta müügitulu oli 2 003 330 eurot, mis on umbes seitse korda suurem kui 2017 (283 219) ja kasum 1 425 394. 2017. aastal oli firma kasum 32 387 eurot.

Firma peamiseks tegevusalaks on reklaamteenuse osutamine läbi mootorispordi. Lisaks tegeletakse reklaamtoodete müügi ning mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müügiga.

Ligi 92 protsenti müügitulust ehk 1 837 000 eurot tõi ettevõttesse reklaami vahendamine meedias.

Ettevõttes oli möödunud kvartalis kolm palgalist töötajat. OT Service OÜ juhatusse kuulub lisaks Ott Tänakule ka tema abikaasa Janika Tänak.

Ärileht kirjutas novembri alguses, et tänavu maksu- ja tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide järgi on OT Service OÜ selle aasta esimese kolme kvartali peale teeninud kokku üle 1,58 miljoni euro. Kui aasta esimeses kvartalis oli ettevõtte müügitulu 228 748,24 eurot, siis nii teises kui kolmandas kvartalis on see jäänud 654 000 ja 700 000 euro vahele.

Käibedeklaratsioonidele tuginedes prognoosib Inforegister, et aasta lõpuks kujuneb Tänaku ettevõtte müügituluks 2,11 miljonit eurot.