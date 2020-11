Õudus enne jõule ehk kui kalliks läheb Euroopa teist korda sulgemine

Koroonapandeemia teine laine on haaranud Vana maailma riikides juba üle poole miljardi inimese ja Euroopa on pidanud kiire taastumise lootused maha matma ning üritab võimalikud kulud kokku lugeda, püüdes aru saada, kas karantiinist räsitud ärid ning inimesed suudavad taaskordse elu seiskumise üle elada.

Koroonapandeemia esimese laine peamised ohvrid- restoranid, lennufirmad, kauplused ja teatrid- hoiatavad, et uued piirangud löövad and jalust. Teised räägivad, et ärid on seekord juba kogenenumad ning teiseks laineks paremini valmis ning kokkuvõttes ei toimu majanduses enam kevadisega sama suurt kukkumist. Paljuski on asi muidugi selles, et neil ei ole enam eriti kuskile kukkuda.

Üksmeel valitseb aga selles, et kevadised ning suvised prognoosid olid liiga optimistlikud ning praeguse kriisi kahjusid veel niipea kokku lugeda ei õnnestu ning talvel loodetud majanduse elavnemist ei toimu, vaid ees ootab uus kukkumine.

Osaliselt on põhjus selles, et uueks ühiskondade ning majanduste sugemiseks kehvemat aega oleks raske leida. Restoranid ning kauplused valmistusid pühade-eelseks tipphooajaks, mustaks reedeks ja jõulumüükideks. Normaalsel aastal on see aeg, mil ärid teenivad neljandiku või kolmandiku kogu aasta käibest.

„Uus sulgemine tõotab jaekaubandusele jõulueelset õudust," kirjeldas Briti kaupluseomanike enesetunnet ühenduse BRC juht Helen Dickenson, kellel sõnul iga eelnenud eriolukorra nädal viis kaupmeeste käibest 1,6 miljardit naela. „Uusaastale eelneval ajal saavad kahjud olema oluliselt suuremad," lisas ta.

Sama olukord valitseb ka lennufirmade seas. Esimese laine suutsid nad tänu personali vähendamisele, lennukite müügile ning riiklikule toele üle elada. Kuid kulude kokku tõmbamisel on piir ning rahalise toeta jätkub neil vahendeid keskmiselt veidi enam kui pooleks aastaks, selgitas lennufirmade 2021. aasta massilise pankrotistumise perspektiivi rahvusvaheline õhutranspordi assotsiatsioon IATA.

Teine laine allahindlusega

Viimastel päevadel on olulised liikumispiirangud kehtestanud Prantsusmaa. Suurbritannia, Austria, Tšehhi, Hispaania ja Belgia. Saksamaa on end lukustanud osaliselt ning Itaalia loodab hakkama saada piirkondlike karantiinimeetmetega. Kuid erinevalt kevadisest ajast on pea igal pool avatud koolid ja kontorid.