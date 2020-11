Oxfordi ülikooli vaktsiin näitas 70-protsendist kaitset koroonaviiruse eest

Tegemist on nii triumfi kui ka pettumusega pärast seda, kui Pfizeri ja Moderna vaktsiinid on näidanud 95-protsendist kaitset, vahendab BBC News.

Oxfordi vaktsiin on aga palju odavam ning seda on kergem ladustada ja igasse maailma nurka transportida kui Pfizeri ja Moderna vaktsiine. Seega hakkab see ikkagi tähtsat rolli mängima, kui see järelevalveorganite poolt heaks kiidetakse.

Oxfordi teadlased on tavaliselt kümme aastat kestva vaktsiini väljaarendamise protsessi läbi teinud kümne kuuga.

„See teadaanne täna viib meid järjekordse sammu lähemale ajale, kui saame kasutada vaktsiine viiruse põhjustatud hävingule lõpu tegemiseks,” ütles vaktsiini väljatöötaja, professor Sarah Gilbert.

Briti valitsus on ette tellinud 100 miljonit doosi Oxfordi vaktsiini, milles piisab 50 miljoni inimese immuniseerimiseks.

Katsetustel on osalenud üle 20 000 vabatahtliku, pooled Suurbritannias ja ülejäänud Brasiilias.

Covid-19 tekkis 30 inimesel, kes olid vaktsiini saanud ja 101 inimesel, kes said platseebosüsti.

Teadlaste sõnul tähendab see 70-protsendist kaitset.

Kui vabatahtlikele anti kaks „suurt” doosi, oli efektiivsus 62%, aga see tõusis 90 protsendini, kui kõigepealt anti „väike” doos ja siis suur.

„Me oleme nende tulemustega tõeliselt rahul,” ütles professor Andrew Pollard BBC-le.

Pollardi sõnul on 90-protsendine efektiivsus intrigeeriv ja see tähendaks, et on palju rohkem doose mida välja jagada.

Pärast Pfizeri ja Moderna vaktsiini 95-protsendist kaitset Covid-19 vastu võib 70% tunduda pettumusena. Samas oleks vaid kuu aega tagasi kõike, mis ületab 50%, triumfiks peetud.

Seda vaktsiini saab aga säilitada tavalisel külmkapitemperatuuril, mis tähendab, et seda saab viia maailma igasse nurka, erinevalt Pfizeri ja BioNTechi ning Moderna vaktsiinidest, mida tuleb säilitada palju külmemal temperatuuril.