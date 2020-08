Paadimüük kasvas kriisi ajal hüppeliselt

Pandeemiast tulenenud reisipiirangud ja saabunud suvi käivitasid Eestis märkimisväärse paadibuumi. Liiklusregistri andmete põhjal registreeriti veesõidukeid käesoleva aasta juuni ja juuliga 570, mida on mullusest 153 võrra enam. Kusjuures eriti suurt tõusu on näha just uute veesõidukite puhul - kahe suvekuuga registreeriti uusi jette ja väikelaevu mullusest lausa 50 protsenti enam ehk 219 asemel 327.

Markantne kasv väikelaevade liisimisel peegeldub ka LHV numbrites, kes on alates aasta algusest finantseerinud veesõidukeid pea kolme miljoni euro väärtuses.

„Suurem osa eestlastest on suve kodumaal veetnud ning see on paadimüüjatele rõõmu valmistanud, sest välismaistel vetel seilamise asemel hakati otsima võimalusi Eestis puhkamiseks. LHV väikelaevade finantseerimise mahud on võrreldes läinud aasta juuni ja juuliga kasvanud ligi 400 protsenti. Suurema osa liisitud veesõidukitest moodustavad erinevad mootorpaadid, aga ka jahid," lausus LHV liisingu osakonna juht Erki Link.