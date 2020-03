Paanikaostud ja piiride sulgemised võivad tuua toidu hinnatõusu

Maailma rikkad riigid on pakkumas enneolematult suurt abi maailmamajandusele ajal, kui koroonaviiruse avastatud juhtumite arv kasvab hoogsalt Euroopas ja USAs. Itaalias on koroonaviiruse surmade arv ületanud juba Hiinat.

Et nakatanute arv ületab 270 000 ja epideemia tõttu on surnud enam kui 11 000 inimest, on see pannud võrdlema olukorda teise maailmasõja ja 1918. aasta Hispaania viirusega.

„Midagi rohkem polegi tarvis kui paanikaoste, et luua kriis,“ ütles ÜRO FAO peaökonomist Abdolreza Abbassian. „Tegemist pole pakkumisprobleemiga, vaid toidu kättesaadavusest tingitud käitumusliku muutusega. Mis juhtub, kui hulgimüüjad arvavad, et nad ei saa enam mais või juunis kätte nisu või riisitarneid? See võib viia üleilmse toidupakkumise kriisini.“

Viimastel nädalatel võib üle maailma näha pilte, kus inimesed ostavad kokku varusid, olgu selleks siis toidukaubad või WC-paber. Tagajärjeks on pooltühjad poeletid.

Nisuhinna indikaator Chicago nisufutuur kallines nädalaga kuus protsenti, mis on nisu hinna üheksa kuu suurim hinnatõus. Tais kerkis riisi hind kõrgeimale tasemele alates 2013. aasta augustist. Tai on maailma suuruselt teine riisieksportija, kirjutab Reuters.

Prantsusmaa kuivainete tootjad on hädas, kuna ei leita piisavalt transporti ja tööjõudu, et hoida käigus tehaseid ja sadamaid, kuna pasta ja jahu paanikaostud on langenud samale ajale nisuekspordi kasvuga.

Mõned Euroopa Liidu riigid on kehtestanud piiriületuse piiranguid teiste riikide vastu võitluseks koroonaviirusega, mis takistab ka toidutarneid.