Paarialaev. Uskumatu ja kurb lugu koroonalaevast, mida ükski sadam vastu ei tahtnud võtta

Bloombergi artikkel on pikk ja haarav. See kirjeldab kruiisiõudust läbi mitmete inimeste lugude. Näiteks 79-aastane rootslane Bengt Wernersson, kes oli laeval üksi. Ta oli lesk. Stockholmis elav tütar ei saanud isa kaks päeva järjest kätte. Info selle kohta jõudis laevale ja meeskonnaliige läks tema kajutisse. Mees ei tundnud ennast hästi. Tal oli palavik ja väike köha. Tütar oli tellinud isale Valparaíso sadamasse järgi kiirabiauto, sest San Antonio sadamas ei võetud Zaandami vastu. Paraku tegi sama otsuse ka Tšiilis asuv Valparaíso. Vaid paar päeva hiljem oli Wernersson juba hapnikuaparaadi küljes. 26. märtsil mees suri. Päev enne seda oli tütar esitanud Holland Americale palve edastada isale sõnum: „Me tunneme sinust puudust. Me armastame sind väga. Me loodame su peagi koju tuua." Tütar ütleb nüüd, et loodab, et sõnum jõudis isani. „Sest ma tean, et ta oli seal üksi."

Kui Zaandam 2. aprillil lõpuks sadamasse jõudis, siis olid pardal olnud reisijad peaaegu viimased kruiisituristid maailmas. Ja mitte kõik neist ei jäänud ellu. Kaks kuud hiljem on kruiisiäri ikka veel täiesti lukus. Nii jääb kindlasti juuli lõpuni. Kaks maailma suurnime Carnival ja Royal Caribbean International plaanivad tasapisi kruiiside algust 1. augustist alates. Carnival pakub hindu, mis varasemalt tundusid mõeldamatud - 27 dollarit päev, koos toitlustusega. Nad lubavad, et on nüüd palju targemad ja hoolsamad, aga Bloombergi lugu lugedes ei teki just erilist kindlustunnet.

Loe pikka lugu sellest, kuidas maailma üks suuremaid kruiisifirmasid hindas olukorda väga valesti ja kuidas see mõjutas paljude elusid. Me ei pruugi kunagi teada saada, kui paljudel MS Zaandami ja MS Rotterdami pardal olnud inimestel tegelikult viirus oli.