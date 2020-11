PÄÄSTEPLAAN | Abilinnapea Riisalu: tulevikus võiks vanalinnas toimuda kaks kuud järjest festivale Tanel Saarmann reporter RUS

Keskerakonna Tallinna juhtkonna koosolek Foto: Kiur Kaasik

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu mõistab vanalinna ettevõtjate muret ning oli see, kes soovitas neil luua oma MTÜ. See sai 28. oktoobril ka teoks. Riisalu ütleb ka, et vanalinna on plaanis lisaks pea mitu nädalat kestvale jõuluajale tuua ka muid üritusi, et pime aeg katta.