Päästeplaanid valmivad. Euroopa komisjonil on kaks peamist võimalust, kuidas majandust turgutada

„Viiruse levikul on suur mõju ja seda ka majandusele," ütles von der Leyen täna Brüsselis. „Me vaatame otsa kõigile variantidele, mida me saaksime teha, et mõju majandusele leevendada," lisas ta. Komisjoni president tõi välja kaks peamist võimalikku suunda. Esimene neist on paindlikkus selles osas, kuidas komisjon vaatab riigiabi- ja eelarvereeglitele. Seda oleks vaja, et riigid saaksid teha liigutusi, et oma majandusi vee peal hoida. Teine variant on finantstugi.

„Esimene on paindlikkus ja teine on tõepoolest raha. Komisjon on tihedas kontaktis riikide otsustajatega, ettevõtjate esindajatega ning teiste asjasse puutuvate inimestega," ütles von der Leyen. Brüsselis valmsitatakse samal ajal ette ka järgmisel nädalal toimuvat rahandusministrite kohtumist.