Päästjad: rikkurid on hakanud koroonahirmus rohkem eralennukeid kasutama

„Aprillis ei toimunud praktiliselt mitte midagi. Kui öelda, et olime hirmunud, siis on seda vähe öeldud,“ lausus Malta eralennukite operaatorfirma juht Matthews Briti majanduslehele Financial Times.

Matthewsi firmal ei olnud aprillis maailma tabanud reisipiirangute tõttu enam elulootust, kuid nüüd on nõudluse taastumine nii talle kui tema konkurentidele tuleviku osas lootust andnud.

Kuigi tegevust iseloomustatakse kui ärilennundust, siis suurenevast nõudlusest annavad ärilennud väga väikese osa, sest konverentsid on jätkuvalt kas edasi lükatud või ära jäetud ning ärikohtumised toimuvad nüüd veebis. Suurem osa tellimustest tuleb puhkuseklientidelt, kes kas ei saa tavalendudega lennata või ei taha massidega kokkupuutumise riski võtta.

Maikuus oli kommertslendude nõudlus aasta varasemast 91,3% madalam.

Võrdluseks, erasõidud vähenesid aprillis aastatagusega võrreldes 70%, kuid juunis oli langus vaid 28%.

Lennundusäri analüüsi firma WingX andmetel on taastumine jätkunud ja juulis ning üleilmne eralendude maht jäi juuli esimese kolme nädala kokkuvõttes koroonaeelsele ajale vaid 19% alla.

Maailma suurim eralennukite firma, Berkshire Hathaway tütarfirma NetJets teatas, et nõudlus taastus juuni lõpuks tavapärasega võrreldes 85% ulatuses, pärast seda kui aprillis oli nõudlus kukkunud vaid 20%ni tavapärasest. „Ärireisid ei ole taastunud,“ kinnitas NetJetsi müügi ja turunduse ala president Patrick Gallagher. „Kuid erareisid on meid toonud 85% nõudluseni, see on tõesti suur pööre,“ lausus ta.

Trend on toonud muutuse ka eralennukite reisisihtides. Kui New Yorki saabumisi oli ka juuli kolme esimese nädala kokkuvõttes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 32% vähem, siis Mallorcale sõidud on 20% kasvanud.