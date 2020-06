Päästva rahasüsti saanud Bolt laiendas koroonakriisi ajal jõudsalt toidu- ja tõukerattaäri

"Meie eesmärk on pakkuda inimestele keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku linnatransporti ja toidu tellimise teenust. Julgen öelda, et Euroopa kiireimini kasvava transpordiplatvormina oleme oma eesmärgi suunas jõudsalt liikumas. Kindlasti sundis koroonakriis meid kiiremini tegutsema, ning mõningatesse linnadesse jõudsime me planeeritust varem. Jätkame tööd selle nimel, et meie teenust saaks kasutada veel paljudes linnades üle maailma," ütles Bolti laienemise eest vastutav Jevgeni Beloussov.

Pandeemia ajal tekkis tavapärasest suurem vajadus toidukulleri teenuse järele. Selleks, et inimestele turvaliselt vajalik toidukraam koju tuua, kiirendas Bolt Food enda teenuse laienemist ning alates märtsist on lisandunud 13 linna kümnes riigis. Sealhulgas Bratislava, Varssavi, Kaplinn ning Stockholm. Lisaks restoranidest toidu toomisele lisas Bolt platvormile mitmes linnas ka toidu-, elektroonika- ning raamatupoed. Selleks, et tagada nii kulleri kui kliendi turvalisus, muudeti kulleriteenus ka 100% kontaktivabaks.

Selle aasta mais avalikustas Bolt koostöös Stigoga välja töötatud uue tõukerattamudeli, mis on projekteeritud spetsiaalselt renditeenuse pakkumiseks ning oma plaanist laieneda sellel hooajal 45 linna. Alates märtsist on Bolti tõukerattad jõudnud lisaks Baltikumile ka Poola, Slovakkiasse, Hispaaniasse ja Norra, kokku saab Bolti tõukse laenutada 19 linnas ja üheksas riigis.

Lisaks toidu- ja tõukerattaärile on Bolt sisenenud pakiveoärisse. Märtsis käivitanud Business Delivery on teenus, mis pakub ettevõtetele kiiret pakivedu. Selleks, et pakid jõuaks klientideni võimalikult kiiresti, saavad kulleriteenust pakkuda Bolti platvormiga liitunud juhid. Samuti avati Bolt Protect - uus kategooria, kus sõidavad autod, mis on varustatud reisija ja juhiistmete vahele paigaldatud kaitsva kilekattega, mis vähendab õhuringlust sõiduki esi- ja tagistme vahel ning aitab sellega vähendada viiruse leviku tõenäolisust.