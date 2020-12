Paavo Nõgene: tuleb lõpetada igasugune tööväline avalik tegevus kuni jõulude lõpuni

760 tähendab Nõgene sõnul, et uuel nädalal võib tulla ööpäevi, kus ööpäevane uute koroonapositiivsete arv võib kerkida üle 1000.

"Kui me soovime, et haiglasüsteem vastu peab ning olukorra kontrolli alla saame, lepine nüüd ühiselt kokku, et esmaspäeval tehtaks otsus ja lõpeb igasugune tööväline avalik tegevus kuni jõulupühade lõpuni," teatas Nõgene.

Ta pakub välja, et riik võiks tagada kõikidele piirangute alla jäävatele ettevõtetele töötasu kompensatsiooni miinimumpalga ulatuses kuni taasavamiseni.