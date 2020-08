Paet jätkuvast lennukeelust: palju õnne, kilplus jätkub!

Valitsuse otsustas eile õhtul jätkata senise lennuliikluse keeluga riikidesse, kus COVID-19 haigestumise määr on 25 inimest ja rohkem 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval. Keelu alt jäävad aga välja järgmised sihtkohad: Frankfurt, Helsingi, Kopenhaagen, London, Riia ja Varssavi. Nendesse linnadesse tohib Tallinna Lennujaamast lennata sõltumata nakatunute suhtarvust. Endiselt tohib lennata ka kõikidesse nendesse sihtriikidesse, kus nakatunute arv 100 000 elaniku kohta jääb alla 25 inimese.

"Palju õnne! Senine kilplus jätkub," kirjutas europarlamendi saadik ja üks tulisemaid lennukeelu kritiseerijaid Urmas Paet sotsiaalmeedias.

"Teadusnõukogu seisukoht ei loe midagi. Ikka tühistab valitsus ja majandusministeerium otselende. Seega ei mingeid otseühendusi ei Brüsselisse, Amsterdami, Pariisi ega ka Stockholmi näiteks. Niisiis ümberistumised ehk rohkem kontakte ning suurem aja- ja rahakulu.Soome pole kunagi lennuliine sulgenud, ometi on seal olnud üks madalamaid nakatumisnäitajaid. See on ilmekas näide, et lennuliinide ja nakatumisnäitaja vahel pole seost."

Tõepoolest pooldasid veel sel nädalal nii Tallinna Lennujaama kommertsjuht kui ka teadusnõukoja juht Irja Lutsar lennukeelu tühistamist, millest kirjutas Eesti Päevaleht.

„Pigem ikka peaksime tegema kõik, et meil püsiksid piirid lahti. Võib-olla pole praegu jah aeg minna Kreekasse, järgmine nädal Horvaatiasse ja nädal hiljem mõnda muusse eksootilisse kohta, aga ma ei näe praeguses epidemioloogilises olukorras, et piirid peaksid kinni olema," rääkis Irja Lutsar.

Lutsari sõnul annab teadusnõukoda endale aru, et reisimise tõttu võib infektsioon riiki pääseda, kuid riigipiiride sulgemine pole ainus võimalus ohtu maandada. „Kui inimesed tulevad, siis me testime neid vahetult või väga kiirelt pärast riiki saabumist, et saada kätte PCR-positiivsed. Nemad jääksid siis mõneks ajaks ringlusest kõrvale," selgitas Lutsar eelistatud varianti.

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe juhtis tähelepanu, et majanduse käigushoidmiseks on otseühendused hädavajalikud ja me ei peaks liine keeldudega sulgema. „Pealegi on otselendudega saabuvaid inimesi palju lihtsam kontrollida kui mitme ümberistumisega või teiste transpordivahenditega liikuvaid."