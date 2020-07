Paidesse kerkib nelja miljoni eest linna suurim ärikeskus

“Meil on rõõm teatada, et vaatamata keerulisele olukorrale, alustasime Järvamaa suurima ärimaja, Valgekivi Ärikeskuse, ehitust,” kommenteeris Uus Maa Nord kinnisvarabüroo partner Indrek Peedo.

Valgekivi Ärikeskus asub Järvamaa peamises tõmbekeskuses Paides, Prääma tee 11c. "Tegemist saab olema suurima ärikeskkonda suunatud investeeringuga Paides, mille raames ehitatakse ligikaudu 9000 m2 üüripinda.” Investeeringu maht on neli miljonit eurot.

Keskus ehitatakse kolmes etapis, millest esimene, Hoone 1, valmib 2021. aasta esimeses pooles. Teise ja kolmanda hoone rajamisega on samuti kavas alustada sellel aastal.

Hoones 1 on kokku 3600 m2 üüripinda. Suurimad üürnikud on oma valdkonnas Eesti juhtivad ettevõtted ja tööandjad AS Stokker, AS Würth, AS Weg Eesti ja AS Hydroscand.

Valgekivi Ärikeskuse arendajaks on OÜ Valgekivi. Keskuse peatöövõtjaks on Mapri Ehitus.