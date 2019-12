Päikesepaneelide paigaldamine muutub aina popimaks. Kui suur võib olla aastane kokkuhoid?

Üks levinuimaid müüte päikeseelektri kohta on, et Eestis pole paneelide jaoks piisavalt päikesekiirgust. Praktikas on moodsad paneelid tõestanud, et töötavad väga efektiivselt ka meie laiuskraadidel, sest aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Kesk-Saksamaal, aga madalama õhutemperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega.