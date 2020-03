Pakiäri õitseb, palju ei jää puudu jõulueelsest perioodist

E-kaubandusest on saanud paljude ettevõtete jaoks ainus ellujäämise võimalus. E-poodlemist hindavad kõrgelt ka eraisikud - lisaks ettevõtetelt kaupade ostmisele on ka eraisikute vahelised tehingud pakiautomaatide vahendusel hüppeliselt kasvanud. Pakiäri operaatorite sõnul veel jõulueelset taset saavutatud ei ole, kuid tavapärane novembrikuine pakimaht on käes küll. Võrreldes kuu aja tagusega on kõigil toimunud märgatav hüpe.

Jõulueelne tase pole enam kaugel

Omniva kommunikatsioonijuht Mattias Kaiv ütleb, et möödunud jõulude aegne pakimaht veel päris käes ei ole, aga kuna pakiautomaatide maht kasvab jätkuvalt, siis ei pruugi ka see aeg enam kaugel olla.

"Kuu taguse aja ehk veebruari kolmanda nädalaga võrreldes on meie Eesti riigisisene kogu pakimaht kasvanud kolmandiku võrra. Kui vaadata ainult pakiautomaadi pakke (mis on ka enim soovitud ja soovitatud kanal), siis see on võrreldes kuu taguse ajaga kasvanud ligi poole võrra ehk 42 protsenti," tõi Kaiv esile.

Ominva riigisisest pakiäri veab e-kaubandus ehk ettevõtetelt eraisikutele tellitavad kaubad. Mõningal määral on näha ka eraisikute vahelist pakisaatmist.