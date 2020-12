Pakiäri võimas aasta. Jõulueelsed nädalad ületasid ka koroonakevade tipuhetki. „Tänane pakiautomaatide arv on veel väike.”

Kuigi väga paljud kaupmehed on rääkinud, kuidas neil olid kevadel juba selleaastased jõulud ära, tundub, et nii nemad kui ka pakiärid on saanud nautida mitmekordseid jõule, sest koroonakriisile vaatamata lõid ka selle-aastased jõulu-eelsed pakimahud uusi rekordeid. Näiteks Itella on varasemaid pakimahte ületanud umbes 50%-60% võrra, DPD-l ja Omnival on lausa kahekordsed mahud.

„See on pannud kogu töötajaskonna väga suure pinge alla,” tõdes DPD tegevjuht Remo Kirss. Tema sõnul on novembris ja detsembris aprilliga võrreldes tipupäevadel veel paarkümmend veovahendit lisandunud, kuna mahud on ka kevadest oluliselt kõrgemad. „Siin võib olla muidugi see, et kuna aasta ongi olnud väga keeruline, siis inimesed võib-olla keskenduvadki kingitustele rohkem, et meeleolu tõsta,” pakkus ta.

Pikas koroona-aasta kokkuvõtteloos räägivad nii DPD Eesti juht Remo Kirss, Omniva pakiäri juht Kristi Unt kui ka Itella Eesti tegevjuht Meelike Paalberg, kuidas kohaneti kevadel väga järsult kasvama hakanud pakimahtudega, mismoodi on nende töötajad oma töö ümber mõtestanud ning kuidas selleaastased jõuluostud ületasid nii koroonakevade kui eelmiste aastate rekordeid.