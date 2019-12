Paldiski miljarditehase investor teatas aasta algul Soomes liiklustrahvi saades, et on töötu ja sissetulekuta

Mikkonen tunnistas ka, et püüdis oma tegevust varjata, muutes arvete maksetähtaegu ja esitades krediidiettevõttele reklamatsioone. Lisaks sellele puudus ettevõttel pankrotile eelnenud kuudest raamatupidamine.

„Leiti, et tahetakse ühiskonna varasid kokku hoida ja kõikide aega ja lepiti kokku selle asja päevakorrast mahavõtmises. Praktikas on see nüüd olnud ja läinud ja püüame edasi minna,” lausus Mikkonen.

Suomen Kuvalehti küsis, kas Mikkonen tahab öelda, et võttis enda kanda aasta ja kümne kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse ja 350 000 euro suuruse kahjutasu maksmise kohustuse, et hoida kokku ühiskondlikke varasid asjas, kus ta ise kuriteos süüdi ei ole.

„Ma ütleksin nii, et ma tegelikult osaliselt... Kui nüüd lühidalt... Kuidas nüüd seda sulle seletada,” alustas Mikkonen.

Siis seletas ta, et ülestunnistusel oli ka teine põhjus. Mikkonen rääkis, et teda süüdistati veidi varem seoses ühe teise ettevõttega, kus ta oli samuti vastutaval kohal.

„Mind mõisteti sellel kohtuprotsessil täiesti süütuks. Kõik süüdistused lükati ümber ja pärast seda protsessi olid mul mahlad üsna väljas ja ma ei tahtnud sellist protsessi uuesti läbi teha,” rääkis Mikkonen.

Mikkonenil oli seega kehtiv tingimisi vanglakaristus kelmuse eest samal ajal, kui ta esitles tehaseprojekti nii Eesti meediale kui ka Paldiski juhtidele koos endise ministri Toivo Asmeriga.

Katseaeg lõppes alles 2019. aasta novembri lõpus.

Asmer ütles Suomen Kuvalehtile, et on sellest informatsioonist šokeeritud.

„Issand jumal! Me ei teadnud Eestis sellest midagi,” hüüatas Asmer. „Ta on rääkinud meile kõigile, kuidas ta on korralik härrasmees ja korralik businessman ja kuidas Larkwater on üks maailma tuntumatest firmadest ja selle turnover [käive] aastas on alati laias laastus 700, 800 või 900 miljonit eurot ja tema on selle peadirektor olnud aastast 1998.”

Mikkonen väitis seejuures Suomen Kuvalehtile, et Asmer pressib talt välja 100 000 eurot.

Mikkoneni sõnul on Asmer teisel juhul ähvardanud projektile kaikaid kodaratesse loopida, lekitades informatsiooni meediale.

Asmer eitas neid väiteid, aga ütles, et nendele vastamist raskendab see, et tema ja Mikkoneni vahelises lepingus on vaikimissäte.