Palgaralli ja töökäte põud seab surve alla ka Finnairi Eesti haru

„Meil on töötajate rahulolu-uuringus alati suurepärased tulemused. Ainus, mille üle kurdetakse, on palk,” ütles Finnairi Tartu kontori juht Riitta Lankinen. Tema sõnul püüavad nad üleüldise palgaralli keskel hoida pea siiski külma ja lähtuda sektori keskmisest palgatasemest.

„Loomulikult me teadvustame, et peame suutma palgatõusuga mingil määral kaasas käia, muidu hakkame häid töötajaid kaotama,” tõdes Lankinen. Kuigi keskmisi palgaarve ta välja käia ei taha, tunnistas ta, et valdkonniti võivad need väga palju erineda. Seejuures ei rõõmusta teda, et Eestis on hinnatõus kiirem kui Soomes.

Finnairi Tartu kontori tegevuse algust võib arvestada aastast 2001, kui põhjanaabri lennufirma hakkas tugiteenuseid Soomest mujale viima. Ettevõtte esimene suurem laienemislaine oli 2010.–2012. aastal Tartus, kui Finnair otsustas ka oma raamatupidamisosakonna Eestisse tuua. Napilt üle aasta, 2017. aasta septembrist Tartu kontorit juhtiva Lankineni sõnul käib neil ka praegu kasvuetapp.