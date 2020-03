Palgasurve kiusab Rimit ja Maximat

Rimi personalijuht Kaire Tero ütles, et palgasurvet on turul jätkuvalt tunda, ent palkade kiire kasv ei ole halb näitaja, kui sellega suureneb ka loodav lisandväärtus, kuid praegu Eestis see paraku nii ei ole.

Maxima personalijuht Lea Kimber näeb, et palgasurve on kõigis erasektori ettevõtetes, aga põletavam just kauplustes: "Jaekaubanduse töötasud ei ole ja ei saagi olema mitte üheski riigis kõrgeimate killast."

