Palgavõrdlus: missugust töötasu populaarsetel ametitel pakutakse?

Kuigi andmesisestajate ja kauba komplekteerijate ametikohtade vastu on jätkuvalt väga suur huvi, siis pakutavate palkade võrdluses need ametikohad edetabeli tippu siiski ei jõua. Tööpakkumistel avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses on kõige enam võimalik teenida müügijuhtidel, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt alates 1300 kuni 2300 eurot.

Avalike palkadega tööpakkumiste edetabelis järgnevad müügijuhtidele objektijuhtide tööpakkumised ehitussektoris, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt 1500 - 2200 eurot. Esikolmikusse mahuvad ka müügiesindajate töökuulutused, kus pakutav brutopalga vahemik on keskmiselt 1100 - 2100 eurot kuus. Müügisektorile on iseloomulik keskmisest suurema ulatusega palgavahemik, sest palk sõltub paljuski müügitulemustest ehk lisatasudest.

Palgapakkumiste edetabeli tippu jõuavad veel kaks ehitussektori ametikohta - keevitajad ja elektrikud. Neil töökuulutustel avaldatud palgapakkumised on vastavalt 1300 - 1700 eurot keevitajatel ja 1200 - 1700 eurot elektrikutel.

Eesti keskmisest palgast suuremat töötasu pakutakse ka õdede ja raamatupidajate tööpakkumistel, kus brutopalga vahemik on keskmiselt 1450 - 1600 eurot õdedel ja 1400 - 1600 eurot raamatupidajatel.

Õpetajatele makstava töötasu vahemik on tööpakkumistel keskmiselt 1250 - 1400 eurot, turundusassistentidel ja -spetsialistidel 1200 - 1300 eurot, kulleritel 1100 - 1300 eurot, kauba komplekteerijatel 1000 - 1300 eurot ning andmesisestajatel 1050 - 1250 eurot. Kontoritöö assistentidele, laotöötajatele ja kokkadele pakutakse palka vahemikus 1000 - 1200.

Klienditeenindajatele pakutav palgavahemik saab alguse 900 eurost ja ulatub 1100 euroni, puhastusteenindajatel 650 eurost 750 euroni.

„Tööandjad märgivad enamasti tööpakkumistele pakutava palgavahemiku, mitte ühe konkreetse töötasu numbri, sest lisaks põhipalgale mõjutavad pakutavat palka ka lisatasud. Lisaks kujunevad lõplikud tööülesanded vastavalt leitava töötaja oskustele ja kogemustele, mis samuti mõjutavad omakorda palgatingimusi," selgitab tööpakkumistelt leitavat palgainfot CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.