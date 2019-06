Palju kriitikat saanud Eckerö Line’i uus laev saabub esimest korda Muuga sadamasse

Muuga sadamast leiab esimene väljumine aset kell 15.15. Laevasõit MS Finbo Cargo'ga kestab 2 tundi ja 45 minutit.

„Eckerö Line'i kaubavedude arv on viimastel aastatel tugevalt kasvanud ning täna Muuga-Vuosaari liinil alustav MS Finbo Cargo annab võimaluse suurendada mahtu veelgi," ütles Eckerö Line'i tegevdirektor Taru Keronen. „Uus laev viib raskeveokid välja nii Tallinna kui Helsingi kesklinnadest, tabades mitu kasu korraga - sujuvam ja praktilisem korraldus säästab nii reisijate kui kaubavedajate aega ja kulusid ning väheneb ka kesklinnade liikluskoormus ja õhureostus."

Laev pidi algse plaani järgi silduma Vanasadamasse, kuid Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul oleks see Tallinna elanikele toonud kaasa asjatuid kannatusi. „Tallinn on merelinn ja kesklinnas asuv sadam on reisijatele väga mõnus ja mugav kuid Vanasadam ei peaks olema mereväravaks ka sadadele veoautodele. Olen kindel, et Soome laevandusettevõte Eckerö Line'i plaan panna juunis ostetav kaubalaev silduma Vanasadamasse tooks Tallinna elanikele asjatuid kannatusi ning kutsun ettevõtet üles plaanist loobuma," lausus Terik mais.

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant ütles Äripäevale antud intervjuus, et Eckerö Line ei osta uut laeva, vaid väga vana käru. „Ma ei tea, kas linn ja sadam lasevad sellist käru sisse, nii võiks igaüks ükskõik millega siia siseneda," sõnas Pant. „Ma ei tea, kas see on nende propagandatrikk või nad tõesti tahavad sellist lollust teha."