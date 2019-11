Palju maksab tuumareaktorite ehitus?

Prantsusmaa valitsus pole reaktorite ehituse otsust teinud.

Reaktor maksab 7,5-7,8 miljardit eurot, kui neid ehitada kahekaupa finatseerimisperioodiga vähemalt 20 aastat.

ERP reaktorid on uusima tehnoloogiaga reaktorid, mida EDF on ehitanud.

Põhja-Prantsusmaal ehitatavat Flamanville'i ERP reaktorit on kimbutanud ehituskulude kasv ja terve müriaad tehnilisi probleeme, mis on ehitust aastaid venitanud. Okroobis teatas EDF, et 2006. aastal alustatud projekt on läinud oodatust 1,5 miljardi euro võrra kallimaks, mis viib kogukulu 12,4 miljardi euroni.

84 protsenti EDFist kuulub riigile.