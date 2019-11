Paljusid autosid ootab tuleval aastal karmimate keskkonnanõuete tõttu hinnatõus. Osad mudelid võivad turult kaduda

Kuna Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks CO2 heitmete vähendamise, peab 2020. aasta lõpuks olema uute sõiduautode CO2 heitme keskmine tase 95 grammi kilomeetri kohta. Kui tootja müüdud autode keskmine ületab piirmäära, tuleb tal maksta trahvi.

Amteli tegevjuht Arno Sillat ütles ERR-ile, et järjest karmistunud nõuded on toonud kaasa sisepõlemismootoriga autode hinnatõusu ning järgmisel aastal tõus jätkub.

"Põhjuseks pole ainult trahvid. Teine põhjus, miks hinnad tõusevad, on elektriautode turuletoomine," rääkis ta. "Tootjad maksavad neile lihtsalt peale, et säilitada tavaline tulutase. Nad on sunnitud osa autode hinda tõstma, teistel alandama ja keskel jõutakse kokku."

Osa tootjaid hakkavad tema sõnul oma maaletoojate võrgustiku kaudu trahviraha koguma. Mida suurem auto, seda väiksemat marginaali võimaldatakse ning tootjat hakatakse suruma väiksemale kasumlikkusele.

"Räägitakse isegi, et osa tootjaid korjavad suuremad mudelid Euroopa turgudelt ära, mis võib tähendada seda, et need hakkavad Euroopasse tilkuma veidi pruugitutena," lausus Sillat, kelle sõnul ostab suurt autot sooviv klient kokkuvõttes selle ikkagi, tootja toodab ja saastumine on olemas, aga leitakse kõrvaltee.

