Palm: Eestis on väljaspool kodu einestada varsti kallim kui Münchenis

Palm rääkis, et hinnatõus oli ootuspärasest kiirem.

"Üldine surve Euroopas on hindadele suhteliselt nõrk ja Euroopas mõjutavad seda kõige rohkem energia hinnad, mis hoiavad inflatiooni madalamal. Teatavasti euroala inflatsioon kahanes jaanuari 1,4 juurest 1,2 protsendile," lausus ta.

Jaanuar oli Palmi sõnul selles osas erakordne, et esimest korda oli Eestis hinnakasv sama madal kui Saksamaal - aasta baasil 1,6 potsenti.

"Eesti hinnakasv jäi esmakordselt alla EL-i keskmise, see on väga hea tulemus. Me vajame mõõdukamat hinnakasvu, see jätab tarbijatele rohkem raha kätte," sõnas peaökonomist.

Eesti puhul tõi ta suuremate hinnamõjutajatena välja riietuse ja jalatsid, mille sesoonne müük lõppes. Need tegurid koos toiduainetega kerisid hinda ülespoole.

"Aga söömine väljaspool kodu on ülikallis," tõdes Palm. "Varsti on Münchenis see juba odavam. Kindlasti on juba odavam juua seal kohvi Raekoja platsis kui meie Raekoja platsis."