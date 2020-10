Palmer: Xfly pakub suurtele lennufirmadele Eestist lendamise teenust

Valitsuskabinet võib neljapäeval otsustada Nordicale 30 miljoni euro ulatuses riigiabi andmise. Esialgse kava kohaselt peaks sellest 10 miljonit minema Nordica tütarettevõtte Xfly kaubamärki kasutava Regional Jeti võlgnevuste katteks, kirjutab ERR.

Xfly tegevjuht Jan Palmer ütles, et võlgnevused on tekkinud koroonapandeemia mõjul. Tulevikku vaadatakse optimistlikult - kolmapäeval teatas Soome rahvusringhääling Yle, et firma läheb Soome turule ning plaanib alustada lende Soome siseliinidel.

"Soome on piirkond, kus meil on potentsiaali tulevikus rohkem tegutseda. Selleks, et seal lendama hakata - kas Stockholmi või Helsingisse, peab olema hea baas ja ühine arusaam, mis puudutab maksuasju ja töösuhteid. Nii et me valmistame endid Soome turule minekuks ette, et meil oleksid Soomes baseeruvad meeskonnad," sõnas Palmer.

Palmer lisas, et on tegevuse Soome laienemise osas optimistlik. "Isegi kui meil ei ole praegu midagi paberil, siis näiteks SAS (Xfly lepingupartner - toim) opereerib praegu ühte liini Soome läänerannikult Stockholmi."