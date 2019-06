PANE TÄHELE | Advokaat selgitab: maksumuudatus vähendab osanike dividende

Olukorras, kus tütarühing maksab emaühingule regulaarset dividendi, maksab tütarühing sellelt 14% äriühingu tulumaksu. Sel hetkel ei rakendu regulaarsele dividendile füüsilise isiku tulumaks. Hetkel, kui emaühing maksab tütarühingult saadud regulaarse dividendi edasi füüsilisest isikust osanikule, peab emaühing kinni 7% füüsilise isiku tulumaksu. See on täiendav maks, mida enne 2018 aastat ei olnud.

Eeltoodu on oluline raamatupidajate ja finantsjuhtide jaoks. Oma ala spetsialistid näevad lihtsasti, et maksude arvutuskäik on keerulisem ning sõltuvalt otsuste sõnastustest on tulem osaniku jaoks erinev.

Ettevõtjad, kes seni on harjunud väga lihtsa 20% tulumaksu arvutusega, võivad siin kohal ohvriks langeda. Et seda ei juhtuks, soovitame arvestada järgnevaga:

Enne 2018.aasta maksumuudatusi oli tütarühingu kasumi jaotamisest lõplik osaniku jaoks tekkiva netodividendide arvutamine äärmiselt lihtne. Oletame, et lõplik osanik soovis saada netodividende summas 100 000 eurot. Sellises olukorras ei olnud vahet, kas tütarühing otsustas dividende maksta netos 100 000 või brutos 125 000 eurot. Mõlemal juhul pidi tütarühing äriühingu tulumaksuna tasuma 25 000 eurot ning ülejäänud 100 000 eurot oli lõplikul osanikul võimalik oma kontole saada netos.

Tavapäraselt otsustatakse dividendide maksmine tihtipeale netosummas, mitte brutosummas. Kui ka sellel aastal otsustada dividendide maksmine netosummas, on tulemuseks see, et lõplik füüsilisest isikust osanik saab netodividende võrreldes varasemate aastatega vähem.

Uue reegli järgi arvutades ning oletades, et kogu see 100 000 eurot netodividende kvalifitseeruks regulaarseteks dividendideks, kohalduks sellele tütarühingu tasandil 14% äriühingu tulumaks. Esialgu näib, et maksukohustus oleks vähenenud, sest 14% arvutatuna 100 000 eurost netodividendist on 16 279 eurot.

Aga siin on ohukoht:

Emaühingu poolt dividendi edasimaksmisel lõplikule osanikule rakendub täiendav 7% füüsilise isiku tulumaks. Emaühingu tasemel on tavapärane otsustada, et kui saadud dividendi edasimaksmisel rakendub mingi maksukohustus, peab see saama kaetud selle sama saadud dividendiga. See tähendab, et kui emaühing otsustab 100 000 eurot saadud dividendi edasi maksta, peab emaühing sellelt 7% füüsilise isiku tulumaksu kinni. Seega tekib täiendav maksukohustus summas 7 000 eurot. See omakorda tähendab, et füüsilisest isikust lõplik osanik saab netodividendina 93 000 eurot, mitte 100 000 eurot nagu varasemalt.

Teisisõnu, on saanud tavapäraseks, et tütarühingu tasandil otsustatakse dividendide jagamine netosummades ning 20% tuginev arvutus on lihtne. Samas, kui ka nüüd ja edaspidi otsustada dividendide maksmine neis samades netosummades, toob see maksumuudatuste tõttu olukorra, kus lõplik osanik saab varasemaga võrreldes väiksema netodividendi.

Eeltoodu vältimiseks, kus lõplik osanik saab väiksema netodividendi, on kasumi jaotamisel soovituslik lähtuda brutosummadest. Toodud näite puhul teha tütarühingu kasumi jaotamise otsus 125 000 eurot brutos, mitte 100 000 netos.

Kui jääb sama arusaamatuks kui hieroglüüfides kirjutatu, siis nüüd on aeg suhelda oma raamatupidajaga või finantsjuhigaga. Sõltuvalt äriühingute struktuurist võib osanikku oodata halb üllatus oodatust väiksema netodividendi tõttu.

NB! Välismaised osanikud. Kui Eesti ühingu osanikuks on välismaine ühing, siis 7% maksu ei rakendata. See tähendab, et regulaarsete dividendide korral langeb Eesti maksukohustus seniselt 20lt protsendilt 14le.