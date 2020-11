PANE TÄHELE | Britid sunnivad Eestist tulijad kaheks nädalaks eneseisolatsiooni

Suurbritannia teatel eemaldati Eesti ja Läti vaba lennukoridori riikide nimekirjast, sest Covid-19 nakatunute arv on nendes riikides kõrge.

Suurbritannia märgib otsuses, et Covid-19 nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on Eestis viimase nädalaga oluliselt kasvanud: kokku on kasv nädalaga olnud 25%. Lätis on nakatumiste arv kasvanud samal ajal 16%.