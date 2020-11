PANE TÄHELE | ettevõtted peavad enne detsembrit kindlaks tegema, kellel nende töötajatest teise samba maksed jätkuvad ja kellel mitte

„Tuletame ettevõtete raamatupidajatele meelde, et novembri teises pooles on mõistlik teha päring Pensionikeskusele, et kas teise sambaga liitunud töötajad jätkavad kogumist või on sellest ajutiselt loobunud," ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

„Nende puhul, kes jätkavad, peab raamatupidaja jätkuvalt palgast 2 protsenti kinni ja saadab koos palgalt kinni peetud maksudega maksuametile, kes omakorda kannab selle 2 protsendi raha edasi Pensionikeskusele. Need, kes maksed peatasid, saavad sel perioodil 2 protsenti suuremat palka," lisas ta.

Riik peatas sotsiaalmaksu arvelt tehtavad teise samba maksed 1. juulist kuni 2021. aasta augusti lõpuni. Oktoobris said pensionikogujad otsustada, kas peatada alates detsembrist 2021 ka oma palgast tehtavad 2 protsendi maksed.

Maksete ajutine peatamine ei ole seotud teise samba reformiga. Kõigil teise samba omanikel, nii makse ajutiselt peatanutel kui jätkajatel, taastub tavapärane makse automaatselt 2021. aasta septembris. Maksete peatamine või nendega jätkamine ei mõjuta kuidagi uusi valikuid, mis tekivad teises sambas 2021. aastast. Kõik soovijad võivad siis teisest sambast ka lõplikult lahkuda, olenemata sellest, kas nende maksed olid peatatud või ei.