Panga ekspert küsib: Kas elu on tõesti odavamaks läinud? Kes seda tunnevad?

Hinnalangus pole Eesti majanduse jaoks võõras

Käsikäes koroonaviirusega saadab Eesti majandust juba üheksandat kuud deflatsioon ehk keskmise majapidamise poolt tarbitavad teenused ja kaubad on muutunud mullusega võrreldes odavamaks. Novembris kahanes tarbijahinnaindeks eelmise aasta sama kuuga võrreldes 1,1%, aasta keskmisena on hinnad langenud 0,4%. Majanduse heast tervisest see mõistagi ei räägi, ent teisalt pole deflatsioon siinmail ennekuulmatu nähtus. Viimane taoline periood esines Eestis aastatel 2014-2016, kui tarbijahinnaindeks oli languses lausa 26 kuud järjest. Teisalt ei toonud pikk deflatsiooniline periood toona endaga kaasa suuremaid tagasilööke majandusele, sest hinnalanguse põhjustasid välised tegurid, ennekõike just nafta odavnemine. Sarnaselt tollele ajale, on ka praegu peamine tarbijahinnaindeksi languse põhjus kütusehinnad, ent sel korral on oma panuse andnud ka riik, langetades jõuliselt diisliaktsiisi.

Kes tunneb hinnalangust?

Kuivõrd tunneme hinnalangust enda rahakoti põhjal, oleneb muidugi mitte mingisugusest statistilisest keskmisest, vaid iga inimese isiklikest tarbimisharjumustest. Hetkel kipub aga statistiline keskmine „valetama" rohkem kui tavapäraselt. Nimelt arvutatakse tarbijahinnaindeksi aluseks olevad kaalud, mis kirjeldavad, kui palju majapidamised iga toodet ja teenust tarbivad, mineviku baasil, ent koroonakriis muudab tarbimisharjumusi olevikus - ja mitte vähe. Näiteks on lennukipiletite või hotellis ööbimise hind küll odavnenud, kuid muutunud samas suhteliselt ebaoluliseks, sest võimalused nende tarbimiseks on oluliselt piiratud. Sarnaselt on viimastel nädalatel ulatuslikumaks muutunud kodukontoris töötamine vähendanud nõudlust autokütuse ja väljas söömise järele, muutes samas olulisemaks näiteks poes müüdava toidukauba ja kodus tarbitava elektri ning vee hinna.

Inimeste poolt tunnetatavat hinnamuutust on tänavu mõjutanud kindlasti just toiduainete hinnad, mis aasta esimeses pooles tõusid vägagi kiires tempos. Viimastel kuudel on toiduainehindade kallinemine siiski aeglustunud ja novembris olid need keskmiselt vaid 0,7% kallimad kui eelmisel aastal. Teisalt on maailmaturul toiduainehinnad viimastel kuudel pigem kiirelt ülespoole liikunud. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon FAO poolt koostatav toiduainehinnaindeks kallines novembris kõigest ühe kuuga lausa 4%, jõudes sellega kõrgeimale tasemele alates 2014. aastast. Seetõttu võib toiduainehindade kasv kiireneda peagi ka Eestis.