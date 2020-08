Panga vea tõttu ilmus kliendi kontole 2,5 miljardit dollarit

Panga klient, psühhiaater Blaise Aguirre arvas, et Bank of America avastab vea ise, kuid seda ei juhtunud ja ja võttis ettevõttega ise ühendust. Utoopiline summa oli nii arvutis kui mobiilirakenduses kontojääki vaadates Aguirre'i pangakontol, kirjutab Bloomberg.

Pank parandas vea alles pärast seda kui Bloomberg selle kohta päringu saatis.

Bank of America pressiesindaja sõnul oli tegemist veaga süsteemis, mis näitas kontojäägina vale numbrit ning tegelikult sellist summat mehe kontol ei olnud.

See polnud aga esimene viga Bank of America jaoks. Augusti alguses nägid paljud panga kliendid kontojääki vaadates, et neil oli kontol null dollarit.

Pank Citigroup sattus hiljuti meediasse, kuna kandis kogemata kosmeetikatootja Revloni võlausaldajatele 900 miljonit dollarit üle. Tegelik summa pidi olema umbes sada korda väiksem. Osad võlausaldajad ei taha aga raha tagasi maksta ja pank pöördus kohtusse.