Pangad hakkavad testima Eesti idufirma rahapesuvastast platvormi

„See projekt loob pankade vahel võrgustiku, mida ühelgi turul pole," ütles Salvi asutaja Taavi Tamkivi.

Salv arendab tarkvara, mis aitab pankadel tuvastada kahtlast käitumist. Tamkivi sõnul on esimene pankadele mõeldud toode sisuliselt valmis. „Seda kasutavad paar panka ja hulk finantstehnoloogiaettevõtteid üle Euroopa. Selle toote arenduse, täiendamine, parandmine käib," kirjeldas ta. „Meie viimase aasta õppetund on see, et midagi on veel juurde vaja, mida täna turul ei ole."

Nüüd tuldi välja pilootprogrammiga AML Bridge (rahapesuvastase võitluse sild), mis loob pankade vahel võrgustiku, mille abil saab paremini tuvastada kahtlasi isikuid ja võimalikku rahapesu. Pilootprogrammi eesmärk on testida kolme hüpoteesi. Esimese hüpoteesi kohaselt annab pankadevaheline koostöö andmete jagamise osas paremaid tulemusi rahapesu tõkestamisel.

Teise hüpoteesi kohaselt võimaldab privaatsust tagava tehnoloogia (privacy enhancing technology ehk PET) kasutamine pankadevahelist nutikat koostööd nõnda, et andmete jagamine toimib kooskõlastatult Eestis ja Euroopa Liidus (EL) kehtivate andmekaitse regulatsioonide ja pangasaladuse nõuetega. Kolmanda hüpoteesi kohaselt on teiste ELi liikmesriikide pangad valmis sarnast süsteemi kasutusele võtma juhul, kui Eesti piloot näitab edasiminekut rahapesu tõkestamisel.

Tamkivi sõnul pole sellist võrgustikku seni kuskil loodud. „Seal on mitu põhjust. Üks on puhtalt seaduslik. Panga saladusakt ja isikuandmete kaitse üldmäärus on nii tugevalt ees olnud ning pole võimaldanud info jagamist ka pättide kohta. Teiseks finantssektori vähene huvi. Tehtud on seda, mis seaduses kohustuslik, aga see pole olnud kohustuslik," rääkis Salvi asutaja. „Tänu suurtele jamadele on pangad hakanud aru saama, et peab midagi uut katsetama. Esiteks võimaldab seadus seda paremini teha. Teiseks on vajadus, mida enne polnud."

Tamkivi ütles, et Salv teeb Eestis pankadega, aga mujal Euroopas finantstehnoloogiaettevõtetega koostööd. Lähiaastatel on eesmärk hakata ka välismaal pankadega koostööd tegema.