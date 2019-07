Pangad koorivad teenustasudega naisi rohkem kui mehi

Kui mehed maksavad aastas keskmiselt 182 dollarit aastas pangatasusid, siis naised maksid 214 dollarit ehk 18 protsenti rohkem. Tasude seas on viivisetasud, sularahaautomaatide tasud, ebapiisava miinimumbilansitasud, teenustasud ja muud, kuid lõviosa tuli trahviintressidest. Trahviintressi maksid naised ligi 30 protsenti meestest rohkem.

„Arvame, et põhipõhjus on palgalõhes,“ ütles Stashi juht Brandon Krieg. „Keskmiselt teenivad naised 20 protsenti meestest vähem ja seetõttu on neil kontojääk väiksem. Vähem raha kontol tähendab, et nad lähevad tõenäolisemalt kontojäägiga miinusesse ja peavad seetõttu trahviintresse maksma.

2017. aastal maksid ameeriklased 34,3 miljardit dollarit trahviintressi. Avastati, et keskmiselt maksti kontojäägi ületamiselt tehingu kohta 30 dollarit võrreldes 2000. aasta 20 dollariga.