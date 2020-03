Pangad küsivad Eestis kodulaenu eest märksa kõrgemat hinda kui Soomes

Kui kõrvutada baasintressimäärasid, mida tuleb maksta pangalaenuga koduostjatel Eestis ja meie lähiriikides, siis viimastel aastatel on need kõige kõrgemad olnud Lätis ja Eestis ning tunduvalt väiksemad Soomes ja Rootsis, kirjutab ERR.

Läti intressimäär on seejuures olnud kogu aeg Eesti omast kõrgem, ainsaks erandiks 2018. aasta detsember, kui see oli Lätis 2,55 ning Eestis 2,65 protsenti.

Samal ajal tuli Leedu laenajal tasuda 2,35-protsendilist, Rootsis 1,49-protsendilist ja Soomes kõigest 0,88-protsendilist baasintressi.

SEB eraklientide panganduse divisjoni direktor Sille Hallang ütles ERR-ile nii suuri baasintressimäärade erinevusi kommenteerides, et üldiselt ei saa eluasemelaenu tingimusi Eestis, Rootsis ja näiteks Soomes omavahel võrrelda, sest tegu ei ole oma olemuselt sarnaste toodetega.

"Näiteks Rootsis toimivad eluasemelaenud teise põhimõtte alusel kui Eestis - intressiperioodid nii baasintressidel kui ka marginaalidel on lühemad ning seega on ka laenu riskitase teine," sõnas ta.

Hallang lisas, et Soome eluasemelaenude turgu on pikki aastaid mõjutanud pandikirjad ning kohalike fondide raha, seevastu Eestis on pandikirjade turg alles tekkimas.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma märkis, et erisus võib olla seotud ka sellega, kuidas intress laenuperioodi jooksul muutub.

