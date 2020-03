Pangad lubavad: kodulaenuga hätta jäävad kliendid saavad taotleda maksepuhkust

Kärt Anvelt vanemtoimetaja RUS

swedbank Foto: Kretel Kuusk

Koroonapandeemia on majanduses kaasa toonud ja toomas keerulisi aegu, ettevõtted on juba teatanud ja teatamas sulgemistest, inimesed on juba kaotanud või kaotamas tööd, paljud ettevõtted on teatanud palga langetustest. Samal ajal on paljudel inimestel aga ka ettevõtetel kohustused pankade ees. Uurisime Swedbankilt, LHV-lt, Luminorilt ja SEB Bankilt millistel tingimustel ja milliste mehhanismidega võimaldab pank tänases kriisiolukorras maksepuhkuseid nii era- ja äriklientidele.