Pangad lükkasid Mart Järviku väite ümber

Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul näitavad Eesti Panga andmed, et ka väljaspool Tallinna, Harjumaad ja Tartut on eraisikutele antud laenude jääk viimastel aastatel kasvanud, kuigi see on toimunud mõnevõrra aeglasemas tempos kui kahes suuremas linnas.

SEB erasegmendi müügijuhi Evelin Tammearu sõnul väljastab SEB eluasemelaenu kodu soetamiseks nii linna kui ka maapiirkondadesse ning sama kinnitas ka Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma, kelle sõnul pöörab pank laenu andes tähelepanu nii laenuvõtja maksevõimele kui ka tagatisele.

