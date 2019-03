Pangad on Taanis politsei rahapesukahtluse teadetega üle ujutanud

Mullu saatsid pangad 26 403 rahapesukahtluse teadet, mis tähendab aastaga 43 protsendist kasvu. 2015. aastal tegid pangad kõigest 9124 teadet, kirjutab Taani leht Berlingske.

Danske Banki rahapesuskandaal on pangad nii ära hirmutanud, et viimase kolme kuni viie aasta jooksul on palgatud tuhandeid pangatöötajaid ainult rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitluseks.

Pankade esindusorganisatsiooni Finans Danmark õigusdirektor Kjeld Gosved-Jensen ütles, et pangad näevad jätkuvalt kõvasti vaeva, et muutuda veel paremaks tõkestamaks kurjategijatel pangandussüsteemi kasutamist. IT-süsteeme peenhäälestatakse, et tuvastada klientide kummalisi käitumismustreid. Seetõttu ei maksa politsei rahapesuga tegeleval üksusel loota, et kahtluste arv kahaneks.

Taani justiitsminister lubas, et tänavu võetakse rahapesuga politseisse võitlema juurde 30 töötajat.

Rahapesuvastase võitluse ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft ütles, et pangad on muutunud paremaks kahtlaste tehingute avastamisel ja osalt on selle taga poliitiline surve. Kuid suureks küsimärgiks jääb ikka see, et kas isegi lisandunud ametnikega on võimud võimelised teadetega midagi ette võtma.